AP: власти США решили открыть хранилище ядерных отходов Нью-Мексико, где произошла утечка

НЬЮ-ЙОРК, 23 декабря. /Корр. ТАСС Кирилл Волков/. Регуляторы американского штата Нью-Мексико одобрили возобновление работы единственного в США хранилища ядерных отходов, которое было закрыто почти три года назад после того, как в нем была зафиксирована утечка радиоактивных материалов. Об этом сообщило в четверг агентство Associated Press (AP).

По его данным, специалисты, проведя многочисленные проверки, пришли к выводу, что хранилище безопасно и может быть вновь открыто для приема ядерных отходов.

Инцидент в ядерном могильнике, расположенном близ города Карлсбад, произошел в феврале 2014 года. Один из контейнеров с радиоактивными материалами, доставленный в хранилище из ядерной лаборатории в Лос-Аламосе дал течь, из- за чего получили отравление более 20 рабочих комплекса. После этого могильник пришлось закрыть. Это поставило под угрозу выполнение национальной программы США по утилизации ядерных отходов, которые после инцидента приходилось хранить при ядерных лабораториях.

Хранилище в Нью-Мексико начало принимать радиоактивные отходы в июне 1998 года. Подземный комплекс общей площадью более 6 кв. км, расположенный на глубине 655 метров, строился более 20 лет. Предполагалось, что по истечении первых 30 лет работы в нем навечно будут захоронены более 140 тысяч кубометров ядерных отходов.