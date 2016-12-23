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Власти Аргентины проверяют данные о получении чиновниками взяток от бразильской Odebrecht

Международная панорама
23 декабря, 6:47 UTC+3 БУЭНОС-АЙРЕС /Корр. ТАСС, Елена Кондратьева
Odebrecht была одним из основных подрядчиков госкорпорации Petrobras, президента которой в июне 2015 года задержали по подозрению в коррупции
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БУЭНОС-АЙРЕС, 23 декабря. /Корр. ТАСС Елена Кондратьева/. Антикоррупционное управление Аргентины начало проверку в связи с признательными показаниями бразильской строительной компании Odebrecht, заявившей, что она платила взятки чиновникам в нескольких странах, в том числе в Аргентине. Об этом сообщила в четверг вечером пресс-служба ведомства.

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"Антикоррупционное управление связалось с прокурорами и следователями в Бразилии, чтобы запросить информацию о предполагаемых взятках", - говорится в заявлении. В нем отмечается, что аргентинское ведомство намерено в сотрудничестве с бразильской стороной установить личности получателей денег, чтобы затем передать эти данные суду.

В среду министерство юстиции США сообщило, что Odebrecht и бразильская нефтехимическая компания Braskem признали свою вину и согласились выплатить $3,5 млрд Соединенным Штатам, Бразилии и Швейцарии для урегулирования обвинений в коррупции. В показаниях строительной компании, в частности, говорилось, что в период с 2001 по 2016 гг. она вместе со своими сообщниками заплатила около $788 млн в виде взяток в 12 странах. На долю аргентинских чиновников пришлось порядка $35 млн.

Odebrecht являлась одним из основных подрядчиков бразильской государственной нефтегазовой корпорации Petrobras. В июне 2015 года президент компании Марселу Одебрехт был задержан бразильской полицией в качестве одного из подозреваемых по делу о коррупции в энергетическом гиганте. В начале декабря стало известно, что Odebrecht заключила сделку со следствием в Бразилии.

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