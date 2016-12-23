СМИ: в 2016 году КНДР получила гуманитарную помощь почти на $50 млн

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СЕУЛ, 23 декабря. /Корр. ТАСС Станислав Варивода/. Объемы международной гуманитарной помощи КНДР составили в текущем году $49,3 млн. Как сообщает в пятницу южнокорейский телеканал KBS, такие данные предоставило Управление по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) ООН.
Это на 13% больше, чем в прошлом году, отмечает телеканал, связывая рост поставок с разрушительным наводнением на Севере Корейского полуострова.
По его данным, помощь КНДР оказали 12 стран, среди которых наибольший объем представила Швейцария - $10,4 млн. Далее следует Россия, которая направила Северу продукты питания на сумму $3 млн, а также осуществила еще четыре крупные поставки, в том числе топлива. На третьем месте Германия - $3,7 млн.
В уходящем году из общего объема гуманитарной помощи, предоставленной КНДР, половина пришлось на продовольствие.