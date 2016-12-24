Украинские силовики за ночь 140 раз нарушили "режим тишины" в ДНР

ДОНЕЦК, 24 декабря. /ТАСС/. Украинские силовики за ночь 24 декабря 140 раз нарушили режим прекращения огня, обстреляв населенные пункты и районы провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщили в оперативном командовании республики.

"После 24:00 количество обстрелов около 140", - цитирует данные ведомства Донецкое агентство новостей.

По данным командования, подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) вели огонь по окраинам Донецка, Горловки, Ясиноватой и по южным селам ДНР. "По Крутой Балке (поселок в Ясиноватском районе) работали "Грады", - добавили в ведомстве.

О нарушении украинской стороной "режима тишины" сообщает и народная милиция провозглашенной Луганской народной республики (ЛНР).

"ВСУ нарушили "режим тишины", вступивший в силу с 00 часов 00 минут 24 декабря 2016 года в соответствии с договоренностями, подписанными накануне в Минске", - цитирует пресс-службу ведомства Луганскинформцентр.

По данным пресс-службы, украинские силовики обстреляли позиции народной милиции ЛНР в районе села Калиново, выпустив пять мин калибра 122 мм. "Наши подразделения получили приказ соблюдать режим тишины и не поддаваться на провокации ВСУ", - добавили в пресс-службе.

В свою очередь, украинская сторона в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) ранее заявила о соблюдении "режима тишины" на линии соприкосновения в Донбассе.

Потери на линии соприкосновения

Представитель народной милиции ЛНР Олег Анащенко заявил, что украинские силовики в ходе попыток прорыва в районе Дебальцева потеряли 50 человек, еще около 100 военных получили ранения.

"Нам достоверно известно о более чем 50 погибших и около 100 раненых украинских бойцах. Однако в украинском министерстве обороны официально продолжают лгать, заявляя о шести погибших и 19 раненых", - сказал он.

Анащенко подчеркнул, что таким образом в военном руководстве Украины хотят скрыть истинные потери и свои неудачи. Он также сообщил, что в ходе обстрелов за этот период погибли шесть ополченцев народной милиции ЛНР, еще семь получили ранения. "Сейчас они находятся в медицинских учреждениях, где им была оказана квалифицированная помощь, и их жизни вне опасности. Еще двое военнослужащих по-прежнему числятся без вести пропавшими, мы делаем все возможное для установления их судьбы", - добавил представитель ведомства.

За минувшую неделю, как сообщил Анащенко, подразделения ВСУ выпустили по позициям народной милиции ЛНР более двух тысяч снарядов и мин, нарушив режим прекращения огня 63 раза. При этом он подчеркнул, что ситуация на линии соприкосновения войск остается напряженной, но контролируемой.

Подразделения ВСУ 18 декабря под прикрытием артиллерии предприняли попытку прорыва с направления поселка городского типа Луганское в район села Калиновка. Эти действие украинской армии привели к очередному витку эскалации в этом районе Донбасса.

Очередная попытка прекратить огонь

В среду, 21 декабря, участники контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины в связи с приближающимися новогодними и рождественскими праздниками вновь договорились об установлении в Донбассе режима прекращения огня.

Как заявил по итогам минской встречи спецпредставитель главы ОБСЕ Мартин Сайдик, все участники Контактной группы, "подчеркивая необходимость обеспечения мира и спокойствия и в связи с предстоящими праздниками", подтвердили "свою приверженность соблюдению всеобъемлющего и устойчивого режима прекращения огня начиная с 00:00 24 декабря по киевскому времени (01:00 мск)".

Нынешняя попытка "бессрочно" прекратить огонь станет уже десятой за весь период конфликта на Украине.