AP: в Алеппо не менее трех человек стали жертвами взрыва

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. По меньшей мере три человека стали жертвами взрыва, прогремевшего на востоке Алеппо. Об этом сообщило агентство Associated Press (AP).

По его данным, источником взрыва стало устройство, оставленное в помещении школы сирийскими боевиками.

Последняя колонна из 15 машин и четырех автобусов с боевиками и их семьями покинула восточные кварталы сирийского города 22 декабря.