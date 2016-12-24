Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 24.12:
$ 60.85
€ 63.54
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Эрдоган: ЕС выделил на нужды беженцев всего $677 млн

Международная панорама
24 декабря, 15:04 UTC+3 АНКАРА /Корр. ТАСС, Кирилл Жаров
Президент Турции отметил, что эти средства не идут в бюджет Турции
Материал из 1 страницы

АНКАРА, 24 декабря. /Корр. ТАСС Кирилл Жаров/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган раскритиковал Евросоюз за нежелание помогать сирийским беженцам. Об этом он сказал во время выступления на заседании Совета внешнеэкономических связей в Стамбуле.

Читайте также новости по теме:
Миграционный кризис в Европе
© EPA/KOCA SULEJMANOVIC
Более 4,9 тысячи мигрантов погибли с начала года в море на пути в Европу
Юнкер признал, что ЕС не до конца держит под контролем ситуацию с мигрантами
В новогоднюю ночь на улицы Кельна выйдут в 10 раз больше полицейских, чем год назад

"ЕС обещал, что к 1 июля выделит на беженцев €3 млрд, но на сегодняшний день перечислено только $677 млн. Эти средства не идут в бюджет Турции, и это только те деньги, которые поступили (турецкому отделению) Красного полумесяца (аналог Международного комитета Красного Креста в мусульманских странах - прим. ТАСС) и Управлению по чрезвычайным ситуациям через международные правозащитные организации. Но ЕС обещал же €3 млрд. Где эти деньги?", - сказал Эрдоган.

Он отметил, что "бюджеты стран ЕС намного больше, чем у Турции", а то что они не выделяют обещанные средства говорит о том, что эти государства "не думают о гуманизме, интересах и бедах людей, находящихся в тяжелом положении". "Об этом беспокоится только Турция, на нужды беженцев мы потратили $20 млрд своих средств. Никакой реакции на гибель около 6 тыс. человек (нелегальных мигрантов - прим. корр.) в этом году в Средиземном и Эгейском морях нет. Никаких мер не предпринимается", - указал президент.

Относительно вопроса о возвращении сирийцев на родину турецкий президент напомнил, что Анкара изначально выступала "за создание в Сирии зоны, свободной от террористических организаций", куда могли бы возвращаться беженцы. "Если нам не удастся создать зону безопасности, то угрозы в отношении граничащих с Сирией наших провинций Газиантеп, Шанлыурфа, Килис сохранятся", - сказал Эрдоган. Он добавил, что Турция "не допустит создания на севере Сирии отдельного государства".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Темы
Проблема нелегальной миграции в Европе
Страны
Турция
В других СМИ
Реклама
Фото
Игорь Додон во время церемонии инаугурации, 23 декабря
4
Игорь Додон вступил в должность президента Молдавии
14
Украденное Рождество: атака на ярмарку в Берлине унесла жизни двенадцати человек
7
Три человека ранены при стрельбе у железнодорожного вокзала в Цюрихе
Интересное
14 лучших фото недели: похороны посла, "прыжок веры" и "снежная" волна
Оправданные историей. Кого мы потеряли в уходящем году
Импорт и экспорт: динамика внешнеэкономических связей России
Россия 2016
100 лучших фотографий агентства ТАСС
Что искали россияне в 2016 году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СМИ: Пан Ги Муна подозревают в получении взяток на сумму более $200 тысяч
2
СК расследует убийство 12-летней девочки в Москве
3
Чуркин: резолюция СБ ООН по израильским поселениям призывает к прекращению насилия
4
"Путин празднует успех за успехом": мировые СМИ о большой пресс-конференции президента РФ
5
МИД России прокомментировал резолюцию ООН по Израилю
6
Белоруссия реэкспортировала в РФ минимум 15 тыс. тонн украинской говядины в 2016 г.
7
В Челябинской области на месте ДТП был сбит двухлетний ребенок
Темы дня
Реклама