Эрдоган: ЕС выделил на нужды беженцев всего $677 млн

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АНКАРА, 24 декабря. /Корр. ТАСС Кирилл Жаров/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган раскритиковал Евросоюз за нежелание помогать сирийским беженцам. Об этом он сказал во время выступления на заседании Совета внешнеэкономических связей в Стамбуле.
"ЕС обещал, что к 1 июля выделит на беженцев €3 млрд, но на сегодняшний день перечислено только $677 млн. Эти средства не идут в бюджет Турции, и это только те деньги, которые поступили (турецкому отделению) Красного полумесяца (аналог Международного комитета Красного Креста в мусульманских странах - прим. ТАСС) и Управлению по чрезвычайным ситуациям через международные правозащитные организации. Но ЕС обещал же €3 млрд. Где эти деньги?", - сказал Эрдоган.
Он отметил, что "бюджеты стран ЕС намного больше, чем у Турции", а то что они не выделяют обещанные средства говорит о том, что эти государства "не думают о гуманизме, интересах и бедах людей, находящихся в тяжелом положении". "Об этом беспокоится только Турция, на нужды беженцев мы потратили $20 млрд своих средств. Никакой реакции на гибель около 6 тыс. человек (нелегальных мигрантов - прим. корр.) в этом году в Средиземном и Эгейском морях нет. Никаких мер не предпринимается", - указал президент.
Относительно вопроса о возвращении сирийцев на родину турецкий президент напомнил, что Анкара изначально выступала "за создание в Сирии зоны, свободной от террористических организаций", куда могли бы возвращаться беженцы. "Если нам не удастся создать зону безопасности, то угрозы в отношении граничащих с Сирией наших провинций Газиантеп, Шанлыурфа, Килис сохранятся", - сказал Эрдоган. Он добавил, что Турция "не допустит создания на севере Сирии отдельного государства".