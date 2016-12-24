СМИ: четверо полицейских погибли при взрыве в Афганистане

ТУНИС, 24 декабря. /Корр. ТАСС Алексей Меркулов/. Четыре сотрудника полиции погибли сегодня, еще один получил ранения в результате взрыва придорожной мины в районе города Калат на юго-востоке Афганистана. Об этом сообщило "Синьхуа".

"Взрыв прогремел примерно в 09:00 (07:30 мск) во время антитеррористической операции. Автомобиль с сотрудниками полиции наехал на придорожную мину в окрестностях города Калат (провинция Забуль), - рассказал агентству источник в местных органах безопасности. - В результате инцидента четыре полицейских погибли, еще один получил ранения".

По данным "Синьхуа", неразорвавшиеся взрывные устройства, установленные на всей территории Афганистана за несколько десятков лет боевых действий, ежегодно уносят жизни более чем 100 человек, в основном жертвами становятся дети.