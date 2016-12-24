На Украине ожидают разрешения РФ посетить заключенных в Симферопольском СИЗО

КИЕВ, 24 декабря. /ТАСС/. Украинская сторона ожидает подтверждения от России возможности посещения уполномоченным Верховной рады по правам человека Валерией Лутковской заключенных граждан Украины в Симферопольском СИЗО. Об этом сообщил в беседе с корреспондентом ТАСС пресс-секретарь омбудсмена Михаил Чаплыга.

"Мы ждем подтверждение от РФ посетить не только осужденных в Крыму граждан Украины, но и тех, которые находятся под следствием и которым еще не вынесен приговор. Речь идет о тех, кто содержится в Симферопольском СИЗО, в том числе это и крымские татары", - сказал он. По его словам, это откроет возможность для посещения омбудсменом РФ Татьяной Москальковой российских военнослужащих, находящихся в заключении на Украине. "Как только будут достигнуты договоренности, мы готовы сразу же организовать посещение для омбудсмена РФ", - сказал Чаплыга. Он пояснил, что речь идет о том, чтобы взаимные визиты состоялись на паритетных началах, когда омбудсмены обеих стран смогут посетить еще не осужденных граждан.

Пресс-секретарь добавил, что точной даты визитов пока нет.

Москалькова ранее сообщила в комментарии ТАСС, что намерена посетить похищенных российских военнослужащих, находящихся в заключении на Украине, а Лутковская - своих сограждан, отбывающих наказание в Крыму. По словам пресс-секретаря Москальковой Алексея Зловедова, омбудсмены РФ и Украины договорились об организации посещений ими некоторых категорий осужденных граждан России и Украины, отбывающих наказание в пенитенциарных учреждениях на территории Украины и РФ соответственно.

21 ноября Минобороны РФ информировало, что Служба безопасности Украины (СБУ) похитила и вывезла на территорию Николаевской области прапорщика Максима Одинцова и младшего сержанта контрактной службы Александра Баранова. Согласно информации представителя штаба Черноморского флота РФ, военнослужащие через подставных лиц были выманены на территорию Украины "якобы для передачи им заверенных документов, подтверждающих получение высшего образования в вузах Украины". Сразу после пересечения границы военнослужащие были задержаны. В СБУ сообщили, что военнослужащие обвиняются в дезертирстве и госизмене.

Омбудсмен РФ сообщила ТАСС 1 декабря, что попросила Валерию Лутковскую установить местонахождение задержанных военных из России и посетить их. Москалькова также отметила, что Лутковская "открыла производство, сделала соответствующие запросы". Позднее российский омбудсмен проинформировала о просьбе к украинским властям допустить ее к посещению арестованных на Украине.