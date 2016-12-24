СМИ: три сотрудника полиции погибли в результате атаки боевиков на КПП в Афганистане

ТУНИС, 24 декабря. /Корр. ТАСС Алексей Меркулов/. По меньшей мере три сотрудника полиции погибли сегодня, еще четверо получили ранения в результате атаки боевиков радикального движения "Талибан" (запрещена в РФ) на контрольно-пропускной пункт (КПП) на окраине административного центра провинции Фарах на западе Афганистана.

Об этом сообщило агентство "Синьхуа".

"Боевики радикального движения "Талибан" атаковали в субботу утром КПП на северной окраине города Фарах - административного центра одноименной провинции, - рассказал агентству источник в полиции. - В результате нападения погибли три полицейских, еще четыре получили ранения".

Нападавшие, продолжает агентство, забрали с собой находившееся на КПП оружие. По неофициальным данным, которые приводит "Синьхуа", в ходе перестрелки силовиков с боевиками погибли 11 человек.

Как отмечают эксперты, в последнее время наблюдается значительное укрепление позиций экстремистов в восточных и южных афганских провинциях - Логаре, Нангархаре, Гильменде, а также на севере страны - в Кундузе, Джаузджане и Парване. При этом все чаще полевые командиры и боевики движения "Талибан" присягают на верность террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).