Не менее 13 человек ранены в результате атаки на церковь на Филиппинах

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МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. По меньшей мере 13 человек получили ранения при нападении на христианский храм на Филиппинах во время рождественской службы. Об этом сообщил новостной портал GMA.
Инцидент произошел за считанные часы до Рождества - в 21:45 по местному времени (16:45 мск) - в городе Мидсейап на юге страны. Злоумышленник бросил гранату в припаркованный у храма полицейский автомобиль. Пострадали 12 прихожан и один полицейский.
Более 80% населения Филиппин являются католиками. Однако на юге страны действует одна из самых радикальных исламистских группировок Азии "Абу Сайяф", которая присягнула на верность запрещенной в РФ террористической группировке "Исламское государство" (ИГ). Боевики "Абу Сайяф" терроризируют местное население, похищают людей и устраивают кровавые нападения. В последнее время правительство усилило борьбу с исламистами и добилось ряда военных побед над группировкой.