Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 24.12:
$ 60.85
€ 63.54
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В лагере палестинских беженцев на юге Ливана вновь начались столкновения

Международная панорама
24 декабря, 20:17 UTC+3 БЕЙРУТ /Корр. ТАСС, Дмитрий Зеленин
В крупнейшем пристанище палестинцев в Ливане проживают 85 тыс. жителей
Материал из 1 страницы

БЕЙРУТ, 24 декабря. /Корр. ТАСС Дмитрий Зеленин/. Столкновения между бойцами движения ФАТХ и исламистами с новой силой вспыхнули сегодня в лагере палестинских беженцев Айн аль-Хильва на юге Ливана. Об этом сообщило информационное агентство Al-Watania.

По его сведениям, конфликт разгорелся из-за убийства полевого командира ФАТХ Сулеймана Абу Нимра, который стал сегодня жертвой теракта в районе Тайтаба. Погиб также телохранитель начальника палестинской службы безопасности в Ливане Собхи Абу Араба, сам генерал при взрыве бомбы не пострадал.

Ранее в перестрелках в лагере Айн аль-Хильва погибли три человека, девять получили ранения. Перемирие, действовавшее в лагере с апреля, нарушили члены экстремистской организации "Усбат аль-Ансар". Бои с применением гранатометов идут сейчас в кварталах Беркасат и Сафсаф, которые считаются оплотами исламских радикалов, оспаривающих у ФАТХ контроль над лагерем.

Мирные жители покидают районы, где идут столкновения. Посредники из числа местных шейхов пытаются добиться прекращения огня.

В крупнейшем пристанище палестинцев в Ливане проживают 85 тыс. жителей. Всего в стране насчитывается 12 лагерей, а численность беженцев оценивается в 450 тыс. человек. Как считают эксперты, после серии убийств членов ФАТХ и исламистов Айн аль-Хильва стоит на пороге нового конфликта. В последний раз серьезная междоусобица в лагере произошла в декабре 2013 года.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Страны
Ливан
В других СМИ
Реклама
Фото
Игорь Додон во время церемонии инаугурации, 23 декабря
4
Игорь Додон вступил в должность президента Молдавии
14
Украденное Рождество: атака на ярмарку в Берлине унесла жизни двенадцати человек
7
Три человека ранены при стрельбе у железнодорожного вокзала в Цюрихе
Интересное
14 лучших фото недели: похороны посла, "прыжок веры" и "снежная" волна
Оправданные историей. Кого мы потеряли в уходящем году
Импорт и экспорт: динамика внешнеэкономических связей России
Россия 2016
100 лучших фотографий агентства ТАСС
Что искали россияне в 2016 году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Подмосковье отец сбросил годовалого сына с балкона восьмого этажа
2
СМИ: Пан Ги Муна подозревают в получении взяток на сумму более $200 тысяч
3
"Путин празднует успех за успехом": мировые СМИ о большой пресс-конференции президента РФ
4
Двое мужчин погибли в Башкирии на территории бывшей воинской части
5
Пять человек погибли в ДТП в Северной Осетии
6
На юге Москвы в результате пожара в квартире пострадали двое детей
7
Более 100 лыжников раскритиковали работу МОК и FIS в области борьбы с допингом
Темы дня
Реклама