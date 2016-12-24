В лагере палестинских беженцев на юге Ливана вновь начались столкновения

БЕЙРУТ, 24 декабря. /Корр. ТАСС Дмитрий Зеленин/. Столкновения между бойцами движения ФАТХ и исламистами с новой силой вспыхнули сегодня в лагере палестинских беженцев Айн аль-Хильва на юге Ливана. Об этом сообщило информационное агентство Al-Watania.

По его сведениям, конфликт разгорелся из-за убийства полевого командира ФАТХ Сулеймана Абу Нимра, который стал сегодня жертвой теракта в районе Тайтаба. Погиб также телохранитель начальника палестинской службы безопасности в Ливане Собхи Абу Араба, сам генерал при взрыве бомбы не пострадал.

Ранее в перестрелках в лагере Айн аль-Хильва погибли три человека, девять получили ранения. Перемирие, действовавшее в лагере с апреля, нарушили члены экстремистской организации "Усбат аль-Ансар". Бои с применением гранатометов идут сейчас в кварталах Беркасат и Сафсаф, которые считаются оплотами исламских радикалов, оспаривающих у ФАТХ контроль над лагерем.

Мирные жители покидают районы, где идут столкновения. Посредники из числа местных шейхов пытаются добиться прекращения огня.

В крупнейшем пристанище палестинцев в Ливане проживают 85 тыс. жителей. Всего в стране насчитывается 12 лагерей, а численность беженцев оценивается в 450 тыс. человек. Как считают эксперты, после серии убийств членов ФАТХ и исламистов Айн аль-Хильва стоит на пороге нового конфликта. В последний раз серьезная междоусобица в лагере произошла в декабре 2013 года.