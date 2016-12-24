Жертвами взрывов в школе на востоке Алеппо стали два человека

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БЕЙРУТ, 24 декабря. /Корр. ТАСС Дмитрий Зеленин/. Два человека погибли в результате серии взрывов на востоке Алеппо, 33 получили ранения. Об этом сообщило информационное агентство SANА.
Ранее агентство Associated Press сообщило о гибели трех человек при взрыве бомбы, оставленной в одной из школ на востоке Алеппо боевиками.
Как сообщает SANА, из-за детонации бомбы в средней школе Заки Джумаа в квартале Эс-Суккари начали взрываться боеприпасы, которые хранились в подвальном помещении. Погибшие и пострадавшие от взрывов - жители, вернувшиеся в субботу в квартал. SANА уточняет, что четыре человека из числа раненых были госпитализированы в тяжелом состоянии.
В четверг сирийские военные объявили об освобождении Алеппо от боевиков. Саперы в пятницу начали разминировать дома и улицы в восточных кварталах города. В некоторые районы власти уже разрешили вернуться населению, там идут ремонтные работы. Сейчас правительственные силы ведут бои с группировками, удерживающими оплоты в южных и западных окрестностях Алеппо.