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МВД Турции: убийца посла РФ в Анкаре не был террористом-одиночкой

Международная панорама
24 декабря, 21:19 UTC+3 АНКАРА /Корр. ТАСС, Кирилл Жаров
Работа, по словам главы ведомства Сулеймана Сойлу, идет "в тесной связи с экспертами из России"
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© AP Photo/Burhan Ozbilici

АНКАРА, 24 декабря. /Корр. ТАСС Кирилл Жаров/. Убийца российского посла в Анкаре Андрея Карлова не был террористом-одиночкой, турецкие власти считают доказанной связь нападавшего со сторонниками проповедника Фетхуллаха Гюлена. Такое заявление сделал глава МВД Турции Сулейман Сойлу.

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"Мы работаем над тем, чтобы выявить связи террориста внутри Турции и за ее пределами. Сейчас четко определена связь убийцы с террористической организацией ФЕТО (так в Анкаре называют сторонников Гюлена - прим. ТАСС). Покушение на посла РФ - это не результат личной инициативы нападавшего", - сказал Сойлу, чьи слова приводит Анатолийское агентство.

Министр сообщил, что следствие уже выяснило "очень важные подробности", но на данном этапе считает нецелесообразным их обнародовать. Работа, по словам Сойлу, идет "в тесной связи с экспертами из России".

Глава МВД Турции также заявил, что теракты, совершенные в стране после парламентских выборов в июне 2015 года, и нападение на Карлова являются частью одного плана.

Карлов был убит вечером 19 декабря во время выступления на открытии фотовыставки в Анкаре. Нападавший - полицейский Мевлют Мерт Алтынташ - был ликвидирован. В Турции связали нападение с Гюленом, которого власти считают ответственным за попытку переворота в стране, совершенную в июле 2016 года.

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