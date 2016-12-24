Советник Обамы заявил, что США стоит бояться не России, а Китая

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МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Заместитель помощника президента США по национальной безопасности Бен Родс считает, что КНР представляет большую угрозу безопасности США, чем Россия. Об этом политик заявил в интервью телеканалу Al Jazeera.
"Россия является сиюминутной угрозой для международного порядка и стабильности. Китай же - гораздо более могущественная держава, которая в гораздо большей степени представляет из себя соперника США, чем Россия", - считает Родс. По его мнению, в долгосрочной перспективе Китай будет "гораздо более мощной страной, чем Россия".
39-летний Родс работает с уходящим президентом США Бараком Обамой с 2007 года. Он был внешнеполитическим советником президента США в аппарате Совета национальной безопасности оба срока пребывания Обамы на посту главы государства - с 2008 по 2016 гг.