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Советник Обамы заявил, что США стоит бояться не России, а Китая

Международная панорама
24 декабря, 22:59 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, декабря. /ТАСС
Бен Родс назвал Россию сиюминутной угрозой для международного порядка и стабильности, а Китай - могущественной державой , которая в гораздо большей степени представляет из себя соперника США
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МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Заместитель помощника президента США по национальной безопасности Бен Родс считает, что КНР представляет большую угрозу безопасности США, чем Россия. Об этом политик заявил в интервью телеканалу Al Jazeera.

"Россия является сиюминутной угрозой для международного порядка и стабильности. Китай же - гораздо более могущественная держава, которая в гораздо большей степени представляет из себя соперника США, чем Россия", - считает Родс. По его мнению, в долгосрочной перспективе Китай будет "гораздо более мощной страной, чем Россия".

39-летний Родс работает с уходящим президентом США Бараком Обамой с 2007 года. Он был внешнеполитическим советником президента США в аппарате Совета национальной безопасности оба срока пребывания Обамы на посту главы государства - с 2008 по 2016 гг.

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