Более 114 тысяч иракцев покинули свои дома с начала операции в Мосуле

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ЖЕНЕВА, 25 декабря. /Корр. ТАСС Константин Прибытков/. Более 114 тысяч иракцев были вынуждены покинуть свои дома в результате продолжающейся более двух месяцев операции по освобождению Мосула от боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), сообщила в воскресенье Международная организация по миграции.
"В результате начавшейся 17 октября в Мосуле операции перемещенными лицами в настоящее время являются 114 042 человека (19 007 семей)", - говорится в ее сообщении. Таким образом, за последнюю неделю число вынужденных переселенцев выросло более чем на 10 тысяч, а за месяц - более чем на 40 тысяч человек.
По данным Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ), 85% перемещенных лиц размещены в лагерях. "По оценкам, до миллиона жителей города Мосула остаются в значительной степени недосягаемыми для гуманитарных организаций, прячутся от боев или ждут подходящего времени, чтобы бежать, - отмечает УКГВ в сообщении для прессы. - Гуманитарное сообщество крайне обеспокоено безопасностью мирных жителей в зонах конфликта".
"Уязвимые жители, особенно в освобожденных районах, срочно нуждаются в питьевой воде, продовольствии и медицинской помощи для лечения ран", - указывает УКГВ. С 17 октября по 18 декабря в больницы Эрбиля было доставлено 2 582 человека с ранениями, в основном это раны от пуль. "Повышение интенсивности военных действий, скорее всего, вызовет новое широкомасштабное перемещение людей", - прогнозирует УКГВ. По его оценкам, "потенциально до 1,2 - 1,5 млн людей могут быть затронуты военными операциями".
Мосул, второй по величине город Ирака, более двух лет находится под контролем ИГ. Наземная фаза операции по его освобождению началась 17 октября. В ней участвуют правительственные силы, шиитское ополчение и курдские формирования "пешмерга". Их поддерживают иракские ВВС и авиация коалиции во главе с США.