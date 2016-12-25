ДАН: киевские силовики 224 раза нарушили "режим тишины" в ДНР

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ДОНЕЦК, 25 декабря. /ТАСС/. Киевские силовики за сутки 224 раза обстреляли территорию провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), нарушив режим прекращения огня, вступивший в силу в полночь 24 декабря. Об этом сообщил заместитель командующего оперативным командованием республики Эдуард Басурин.
"Несмотря на введенный "режим тишины", украинские боевики за прошедшие сутки 224 раза нарушили режим прекращения огня. При этом противник выпустил по территории республики 76 мин калибрами 82 и 120 мм, а также 104 боеприпаса из различных типов гранатометов. Кроме того, применялись БМП и стрелковое вооружение", - приводит его слова Донецкое агентство новостей (ДАН).
По словам Басурина, обстрелам подверглись поселки Зайцево, Широкая Балка, Ясиноватая, поселок Трудовские, а также села на юге ДНР - Коминтерново, Ленинское, Саханка.
В среду, 21 декабря, участники Контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины в связи с приближающимися новогодними и рождественскими праздниками вновь договорились об установлении в Донбассе режима прекращения огня. Нынешняя попытка "бессрочно" прекратить огонь стала уже десятой за весь период конфликта на Украине. Тем не менее, в ДНР и ЛНР фиксируют продолжение обстрелов с украинской стороны.