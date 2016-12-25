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ДАН: киевские силовики 224 раза нарушили "режим тишины" в ДНР

Международная панорама
25 декабря, 14:11 UTC+3 ДОНЕЦК ДОНЕЦК 25, декабря. /ТАСС
Обстрелам подверглись поселки Зайцево, Широкая Балка, Ясиноватая, поселок Трудовские, села Коминтерново, Ленинское и Саханка, сообщили в оперативным командовании республики
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ДОНЕЦК, 25 декабря. /ТАСС/. Киевские силовики за сутки 224 раза обстреляли территорию провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), нарушив режим прекращения огня, вступивший в силу в полночь 24 декабря. Об этом сообщил заместитель командующего оперативным командованием республики Эдуард Басурин.

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"Несмотря на введенный "режим тишины", украинские боевики за прошедшие сутки 224 раза нарушили режим прекращения огня. При этом противник выпустил по территории республики 76 мин калибрами 82 и 120 мм, а также 104 боеприпаса из различных типов гранатометов. Кроме того, применялись БМП и стрелковое вооружение", - приводит его слова Донецкое агентство новостей (ДАН).

По словам Басурина, обстрелам подверглись поселки Зайцево, Широкая Балка, Ясиноватая, поселок Трудовские, а также села на юге ДНР - Коминтерново, Ленинское, Саханка.

В среду, 21 декабря, участники Контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины в связи с приближающимися новогодними и рождественскими праздниками вновь договорились об установлении в Донбассе режима прекращения огня. Нынешняя попытка "бессрочно" прекратить огонь стала уже десятой за весь период конфликта на Украине. Тем не менее, в ДНР и ЛНР фиксируют продолжение обстрелов с украинской стороны.

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Басурин, Эдуард Александрович
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