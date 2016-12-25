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В оккупированный ИГ Мосул доставлено четыре млн писем с поддержкой горожан

Международная панорама
25 декабря, 16:07 UTC+3 КАИР /Корр. ТАСС, Александр Елистратов
Рейд боевых самолетов над Мосулом, которые сбросили над жилыми кварталами миллионы писем от соотечественников, стал одним из завершающих этапов инициативы солидарности с горожанами
Материал из 1 страницы
© EPA/AHMED JALIL

КАИР, 25 декабря. /Корр. ТАСС Александр Елистратов/. Четыре миллиона писем, в которых высказаны поддержка и солидарность с жителями иракского города Мосул, доставлены им по воздуху иракскими военными самолетами.

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Эту спецоперацию ВВС Ирака провели в преддверии Нового года неслучайно. Организаторы акции, которая получила название "Твое послание Мосулу", намерены заявить горожанам, которые находятся под оккупацией боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), что они не забыты, являются частью единого иракского народа и в этот сложнейший период их поддерживает вся страна.

Рейд боевых самолетов над Мосулом, которые сбросили над жилыми кварталами миллионы писем от соотечественников, стал одним из завершающих этапов инициативы солидарности с горожанами. За два с половиной месяца свои весточки с поддержкой мосульцам направили представители всех провинций страны, жители крупнейших городов и самых отдаленных горных курдских селений. В штабе мероприятия было отобрано более 2 тыс. наиболее проникновенных и трогательных рукописных посланий, которые затем были размножены и переданы военно- воздушным силам для их доставки по воздуху в Мосул.

Акция "Твое послание Мосулу" началась 17 октября нынешнего года, в день, когда иракская армия объявила о начале широкомасштабной операции по освобождению от боевиков ИГ этого второго по величине города страны. В настоящее время военная кампания продолжается. И несмотря на то, что с середины октября из города удалось бежать около 100 тыс. человек, в Мосуле все еще находятся сотни тысяч иракцев, к которым обратились с поддержкой их соотечественники.

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Штурм Мосула Борьба с "Исламским государством"
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