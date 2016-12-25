Трамп впервые поздравил американцев с Рождеством как избранный президент США

НЬЮ-ЙОРК, 25 декабря. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Республиканец Дональд Трамп впервые в качестве избранного президента США поздравил американцев с Рождеством.

Лаконичное поздравление опубликовано на страницах политика и его переходного штаба в Twitter. "С Рождеством! Избранный президент Дональд Трамп", - написал 45-й глава государства.

#MerryChristmas pic.twitter.com/5GgDmJrGMS — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 25 декабря 2016 г.

Он победил на всеобщих выборах в США 8 ноября, церемония его инаугурации назначена на 20 января в Вашингтоне.

Республиканец уделяет повышенное внимание социальным сетям в качестве средства информации и общения со своими сторонниками. Только в Twitter у миллиардера насчитывается свыше 17,4 млн подписчиков. Политик без стеснения называет некоторые свои посты гениальными. Хотя в конце марта на встрече со зрителями телекомпании CNN в городе Милуоки (штат Висконсин) он признал, что самой большой личной проблемой считает "необходимость постоянно повторяться и пользоваться функцией retweet в Twitter".