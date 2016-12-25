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Трамп впервые поздравил американцев с Рождеством как избранный президент США

Международная панорама
25 декабря, 17:03 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Алексей Качалин
Лаконичное поздравление опубликовано на страницах политика и его переходного штаба в Twitter
Материал из 1 страницы

НЬЮ-ЙОРК, 25 декабря. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Республиканец Дональд Трамп впервые в качестве избранного президента США поздравил американцев с Рождеством.

Лаконичное поздравление опубликовано на страницах политика и его переходного штаба в Twitter. "С Рождеством! Избранный президент Дональд Трамп", - написал 45-й глава государства.

Он победил на всеобщих выборах в США 8 ноября, церемония его инаугурации назначена на 20 января в Вашингтоне.

Республиканец уделяет повышенное внимание социальным сетям в качестве средства информации и общения со своими сторонниками. Только в Twitter у миллиардера насчитывается свыше 17,4 млн подписчиков. Политик без стеснения называет некоторые свои посты гениальными. Хотя в конце марта на встрече со зрителями телекомпании CNN в городе Милуоки (штат Висконсин) он признал, что самой большой личной проблемой считает "необходимость постоянно повторяться и пользоваться функцией retweet в Twitter".

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Новый год и Рождество 2017 Победа Трампа на выборах в США
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