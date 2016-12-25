СМИ: британские ВВС с весны сконцентрируются на борьбе против ИГ в Ракке

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Британские ВВС собираются начать с весны 2017 года широкомасштабное наступление на позиции боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в сирийской Ракке. Об этом сообщает электронная версия газеты The Telegraph.

По данным источников издания в Вооруженных силах Великобритании, военная авиация, вероятно, сместит фокус с Ирака на Сирию. Газета напоминает, что в минувшем году британские ВВС нанесли только 60 ударов по целям в Сирии и 347 - в Ираке.

По словам источника издания, авиаудары в Сирии будут оказываться в поддержку формирований вооруженной коалиции "Силы демократической Сирии" (СДС). "Мы расширим тренировки членов СДС и серьезно усилим поддержку с воздуха операции в Ракке", - отметил он.

На прошлой неделе министр обороны Великобритании Майкл Фэллон заявил, что основными моментами в борьбе против ИГ он считает продолжение битвы за иракский Мосул и открытие второго фронта с целью освобождения сирийского города Ракка, провозглашенного террористами "столицей халифата". Фэллон также выражал уверенность в том, что одними военными усилиями в Сирии ситуацию не исправить и надо работать над "политическим решением".