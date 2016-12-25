Пострадавшая от теракта церковь в Каире будет восстановлена к Рождеству

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КАИР, 25 декабря. /Корр. ТАСС Александр Елистратов/. Каирская церковь святого Петра, которая получила серьезные повреждения в результате теракта, будет восстановлена к православному Рождеству. Об этом сообщил глава подрядной компании, которая занимается ремонтом коптского храма, Адиль Марзук.
"Все ремонтные работы в пострадавшей от взрыва церкви будут завершены 3 января будущего года, она будет полностью восстановлена и готова к проведению службы в Рождество", - сказал Марзук. По его словам, на сегодняшний день ремонт выполнен на 80%, заменен деревянный пол и кресла в главном зале, отреставрированы входные двери, в некоторых местах восстановлена кирпичная кладка, вставлены окна, разбитые во время взрыва. Кроме того, добавил Марзук, в церкви и по ее внешнему периметру установлены новые камеры видеонаблюдения, заменена система аудиотрансляции, которая используется во время службы.
Проверку качества работ проведет Управление инженерных войск армии Египта, после чего церковь в восстановленном виде будет передана коптскому патриархату.
11 декабря мощный взрыв прогремел в церкви святого Петра на территории коптского соборного комплекса в каирском районе Аббасия. По официальным данным, в результате теракта погибли 26 человек, около 50 получили ранения. Самому храму, построенному в начале XX века над усыпальницей премьер-министра Египта Бутроса Гали-паши, деда бывшего генерального секретаря ООН Бутроса Бутроса Гали, был нанесен серьезный ущерб.
Коптская церковь, по преданию основанная еще апостолом Марком в Александрии, относится к христианской православной церкви, последователи которой отмечают праздник Рождества Христова в ночь с 6 на 7 января.