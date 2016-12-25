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В штабе Трампа назвали отсутствие США на переговорах по Сирии в Москве провалом Обамы

Международная панорама
25 декабря, 21:09 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Алексей Качалин
Экс-спикер палаты представителей Конгресса США Ньют Гингрич отметил, что США в своей слабости "достигли тупика"
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© AP Photo/Pablo Martinez Monsivais

НЬЮ-ЙОРК, 25 декабря. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Избранный президент Дональд Трамп и его переходный штаб считают отсутствие США за столом трехсторонних переговоров по Сирии в Москве одним из явных провалов внешней политики администрации уходящего президента Барака Обамы на Ближнем Востоке. Об этом заявил в эфире телеканала Fox News бывший спикер Палаты представителей Конгресса США Ньют Гингрич, считающийся одним из ближайших доверенных лиц избранного президента США Дональда Трампа.

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"Я считаю, что он (Трамп) осознает полный провал внешнеполитической стратегии Обамы-Керри-Клинтон в этом регионе. В Москве прошли переговоры с участием Турции, являвшейся союзником нашей НАТО почти 50 лет. Иран и Россия решают проводить переговоры по Сирии при нулевом вкладе Америки", - посетовал политик.

"Именно это должно нас тревожить. В своей слабости мы (США) достигли тупика, нам придется переосмыслить свои действия", - добавил Гингрич.

Ему также задали вопрос, как Трамп воспринимает президента РФ Владимира Путина в свете того, что интересы Москвы по урегулированию на Ближнем Востоке, на Украине и по ядерным вооружениям отличаются от американских. "Я считаю, что сейчас Трамп видит в Путине потенциально или то (партнера), или другое (противника), или же и то, и другое одновременно. В одних областях вы соперничаете, а в других вы сотрудничаете", - пояснил Гингрич.

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Как говорилось в письменном заявлении, принятом по итогам встречи глав МИД России, Ирана и Турции Сергея Лаврова, Мохаммада Джавада Зарифа и Мевлута Чавушоглу, Москва, Тегеран и Анкара "выражают готовность способствовать выработке и стать гарантами будущего соглашения между правительством Сирии и оппозицией, переговоры о котором ведутся". "Они (Россия, Иран и Турция) пригласили все другие страны, имеющие влияние на ситуацию "на земле", поступить таким же образом. Они глубоко уверены в том, что упомянутое соглашение поможет придать необходимый импульс возобновлению политического процесса в Сирии в соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН 2254", - указывалось в документе.

В нем уточнялось, что "министры принимают к сведению любезное приглашение президента Республики Казахстана провести соответствующие встречи в Астане". На прошлой неделе начальник пресс-службы Госдепартамента США Джон Кирби утверждал, что США "в меньшей степени беспокоятся по поводу места (встречи) и в большей - по поводу того факта, что надо усадить (за стол переговоров) оппозицию и (правящий в Дамаске) режим".

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