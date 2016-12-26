Полпреды ЛНР и ДНР об итогах минских соглашений в 2016 году. Видеотрансляция

В ТАСС проходит круглый стол, посвященный итогам минского процесса в 2016 году.

Особое внимание участники конференции уделяют состоянию дел в гуманитарной сфере и сфере безопасности.

В политическом контексте затрагивается возможная позиция новой американской администрации в отношении Киева. Стороны также обсудят перспективы на 2017 год.

В мероприятии принимают участие полномочные представители провозглашенных ДНР и ЛНР в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Денис Пушилин и Владислав Дейнего, руководитель Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков, старший научный сотрудник Центра проблем Кавказа и региональной безопасности МГИМО Николай Силаев, политологи Денис Денисов и Олег Игнатов.

Ситуация в Дебальцеве возвращается на докризисный уровень

В ходе конференции Пушилин отметил, что обстановка в районе Дебальцева, где украинские силовики с 18 декабря в течение нескольких суток пытались прорвать оборону подразделений ЛНР и ДНР, возвращается к ситуации, существовавшей до активизации боевых действий, заявил Пушилин.

СПЕЦПРОЕКТ Украина: хроника евразийского раскола Что привело к возникновению конфликта, как он развивался и какое влияние оказал на расстановку сил в международных отношениях - в спецпроекте ТАСС

"Динамика такова, что все возвращается на уровень, который был до начала этого противостояния, то есть до того, как они (украинская сторона - прим. ТАСС) пошли в наступление", - сказал он.

Подразделения Вооруженных сил Украины 18 декабря под прикрытием артиллерии предприняли попытку прорыва с направления поселка городского типа Луганское в район села Калиновка, что привело к очередному витку эскалации ситуации в Донбассе. По данным народной милиции ЛНР, за время боев украинские силовики потеряли убитыми 50 человек, еще около 100 получили ранения.

"О срыве говорить рано"

Установление рождественского перемирия на линии соприкосновения в Донбассе идет тяжело, но о его срыве речи пока нет, сказал Пушилин.

"Пока о срыве говорить, наверное, рано. Но и говорить о соблюдении, естественно, тоже, увы, не приходится. Но резкое сокращение обстрелов налицо после того, как Контактная группа договорилась о перемирии", - сказал он.

"Не готовы ВСУ (Вооруженные силы Украины) соблюдать (перемирие) в целом, конечно", - заявил Пушилин.

"Мы видим нарушения на юге (провозглашенной Донецкой) республики, в районе Ясиноватой, Горловки и Дебальцево - там ситуация остается напряженной," - отметил полпред ДНР.

По словам Пушилина, самое большое достижение в процессе урегулирования конфликта в Донбассе - это сохранение минских мирных переговоров.

"В 2016 году самое большое достижение - это тот факт, что минский процесс не сорвали, - сказал Пушилин. - Хотя такие намерения у украинской стороны были. Они делали все возможное, чтобы минские соглашения были сорваны по нашей вине, это снимало бы с них всю ответственность. Этого не вышло, и это самое большое достижение".

Вместе с тем, подчеркнул полпред ДНР, никакого прогресса в выполнении минских соглашений не произошло. "Ни один пункт минских соглашений не выполнен, и по некоторым пунктам есть даже регресс", - заявил он.

"До победного конца"

Участники контактной группы и ее рабочих подгрупп в 2017 году продолжат работать над реализацией минских соглашений в полном объеме, заявил Дейнего.

"Формат (минских переговоров - прим. ТАСС) не надо было продлевать. Решение о том, что минск надо выполнять в полном объеме, принималось в конце 2015 года", - сказал он.

"Работаем над полным выполнением минских соглашений до победного конца," - заявил Дейнего.

Пушилин в свою очередь отметил, что график работы контактной группы и подгрупп на январь уже согласован.

Об обмене пленными

Власти ДНР и ЛНР надеются, что обмен пленными с Украиной удастся провести до конца 2016 года, сказали Пушилин и Дейнего.

"Надежда еще остается, что обмен все-таки получится провести. В этом заинтересованы западные страны, в частности, Франция и Германия. Для них это возможность отчитаться как-то за проделанную работу. Они давят на Киев", - пояснил Пушилин.

Дейнего отметил, что основной проблемой в организации обмена является то, что Киев уже полгода отказывается предоставить точные списки лиц, которые должны быть переданы ЛНР и ДНР.

"Они (украинская сторона - прим. ТАСС) категорически не готовы дать выверенные списки. Мы добиться этих списков пытаемся уже полгода", - сказал он.

"Там порядка 700 человек. Тем не менее Украина не может дать ответа по спискам", - позже уточнил он.

Полпред ЛНР добавил, что существующие параллельно два списка лиц, теоретически готовых к обмену, содержат разные имена.

В один из них включены около 220 лиц, которые "Киев теоретически готов передать республикам", во второй включены 15 человек, которых Украина обещала передать республикам в одностороннем порядке 26 или 27 декабря.

"Цифры есть, но они не наполнены конкретными именами. Есть список из 15 лиц, которых они в одностороннем порядке теоретически готовы передать, и 220 человек, которые у них в принципе подготовлены. И вот этих 15 в значительной части в списке 220 нет", - пояснил Дейнего.

ДНР и ЛНР объявили о решении передать Киеву через Надежду Савченко двух пленных женщин. Об этом говорится в совместном заявлении глав ДНР и ЛНР.

"В качестве жеста доброй воли в канун Нового года и Рождества мы без каких-либо условий передаем представителю народа Украины Надежде Савченко двух женщин - Анжелику Преснякову и Ольгу Сворак - в надежде активизировать процесс вызволения из плена наших граждан, с надеждой на то, что в наступающем году они воссоединятся с родными и близкими", - отмечается в заявлении.

Главы республик указали, что "попытки представителей украинской общественности, в частности депутата Савченко, сдвинуть с мертвой точки процесс обмена пленными натыкается на яростную критику официальных киевских властей".

Украина отказалась от всех договоренностей

Украинская сторона отказалась от всех достигнутых ранее договоренностях в рамках переговоров политической подгруппы контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе, заявил Дейнего. "Украина отказалась от этих консенсусных решений, постоянно выходит из обсуждений", - подчеркнул он. Смотрите также Пушилин: Киев в контактной группе пытался перевернуть тему Дебальцева "с ног на голову" Дейнего отметил, что на протяжении 2016 года "Украина систематически пыталась сломать минский процесс". "Яркий момент - это то, что в политической подгруппе системно меняются участники и те, которые позволяли себе свободные мысли, их отклоняли мгновенно, - пояснил он. - А те, кто могут делать выражение лица недоуменное и говорит, что у нас позиции нет - такие участники приветствуются". По словам полпреда, все это время постоянно меняющиеся представители Киева "работали над тем, чтобы свести на нет уже согласованные аспекты, например, проведение выборов без участия политический партий, а исключительно по мажоритарной системе". "Соответственно, не имея никаких подвижек в политическом решении конфликта, у нас нет возможности двигаться по другим направлением", - указал Дейнего. Яркий момент - это то, что в политической подгруппе системно меняются участники и те, которые позволяли себе свободные мысли, их отклоняли мгновенно Владислав Дейнего На последнем в этом году заседании политподгруппы, которое состоялось 21 декабря в Минске, украинская сторона вновь отказалась рассмотреть политические вопросы Комплекса мер по выполнению "Минска-2". Как заявила тогда Виктория Талакина - пресс-секретарь полпреда провозглашенной ДНР Дениса Пушилина, Киев "намеренно саботирует рассмотрение политических вопросов Комплекса мер". Она подчеркнула, что Киев отказывается выполнять свои обязательства, несмотря на то, что разработкой дорожной карты в Донбассе занимаются непосредственно представители стран-участниц "нормандского формата", а необходимость реализации "формулы Штайнмайера" поддержали абсолютно все ее участники.

О минских соглашениях Комплекс мер по выполнению минских соглашений был принят 12 февраля 2015 года по итогам встреч лидеров стран "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция, Украина) и участников контактной группы в белорусской столице. Документ, состоящий из 13 пунктов, предусматривает, в частности, прекращение огня в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, отвод тяжелых вооружений от линии разграничения между киевскими силовиками и ополчением, а также меры по долгосрочному политическому урегулированию ситуации в Донбассе.