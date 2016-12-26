Полпреды ЛНР и ДНР об итогах минских соглашений в 2016 году. Видеотрансляция

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В ТАСС проходит круглый стол, посвященный итогам минского процесса в 2016 году.
Особое внимание участники конференции уделяют состоянию дел в гуманитарной сфере и сфере безопасности.
В политическом контексте затрагивается возможная позиция новой американской администрации в отношении Киева. Стороны также обсудят перспективы на 2017 год.
В мероприятии принимают участие полномочные представители провозглашенных ДНР и ЛНР в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Денис Пушилин и Владислав Дейнего, руководитель Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков, старший научный сотрудник Центра проблем Кавказа и региональной безопасности МГИМО Николай Силаев, политологи Денис Денисов и Олег Игнатов.
В ходе конференции Пушилин отметил, что обстановка в районе Дебальцева, где украинские силовики с 18 декабря в течение нескольких суток пытались прорвать оборону подразделений ЛНР и ДНР, возвращается к ситуации, существовавшей до активизации боевых действий, заявил Пушилин.
"Динамика такова, что все возвращается на уровень, который был до начала этого противостояния, то есть до того, как они (украинская сторона - прим. ТАСС) пошли в наступление", - сказал он.
Подразделения Вооруженных сил Украины 18 декабря под прикрытием артиллерии предприняли попытку прорыва с направления поселка городского типа Луганское в район села Калиновка, что привело к очередному витку эскалации ситуации в Донбассе. По данным народной милиции ЛНР, за время боев украинские силовики потеряли убитыми 50 человек, еще около 100 получили ранения.
Установление рождественского перемирия на линии соприкосновения в Донбассе идет тяжело, но о его срыве речи пока нет, сказал Пушилин.
"Пока о срыве говорить, наверное, рано. Но и говорить о соблюдении, естественно, тоже, увы, не приходится. Но резкое сокращение обстрелов налицо после того, как Контактная группа договорилась о перемирии", - сказал он.
"Не готовы ВСУ (Вооруженные силы Украины) соблюдать (перемирие) в целом, конечно", - заявил Пушилин.
"Мы видим нарушения на юге (провозглашенной Донецкой) республики, в районе Ясиноватой, Горловки и Дебальцево - там ситуация остается напряженной," - отметил полпред ДНР.
По словам Пушилина, самое большое достижение в процессе урегулирования конфликта в Донбассе - это сохранение минских мирных переговоров.
"В 2016 году самое большое достижение - это тот факт, что минский процесс не сорвали, - сказал Пушилин. - Хотя такие намерения у украинской стороны были. Они делали все возможное, чтобы минские соглашения были сорваны по нашей вине, это снимало бы с них всю ответственность. Этого не вышло, и это самое большое достижение".
Вместе с тем, подчеркнул полпред ДНР, никакого прогресса в выполнении минских соглашений не произошло. "Ни один пункт минских соглашений не выполнен, и по некоторым пунктам есть даже регресс", - заявил он.
Участники контактной группы и ее рабочих подгрупп в 2017 году продолжат работать над реализацией минских соглашений в полном объеме, заявил Дейнего.
"Формат (минских переговоров - прим. ТАСС) не надо было продлевать. Решение о том, что минск надо выполнять в полном объеме, принималось в конце 2015 года", - сказал он.
"Работаем над полным выполнением минских соглашений до победного конца," - заявил Дейнего.
Пушилин в свою очередь отметил, что график работы контактной группы и подгрупп на январь уже согласован.
Власти ДНР и ЛНР надеются, что обмен пленными с Украиной удастся провести до конца 2016 года, сказали Пушилин и Дейнего.
"Надежда еще остается, что обмен все-таки получится провести. В этом заинтересованы западные страны, в частности, Франция и Германия. Для них это возможность отчитаться как-то за проделанную работу. Они давят на Киев", - пояснил Пушилин.
Дейнего отметил, что основной проблемой в организации обмена является то, что Киев уже полгода отказывается предоставить точные списки лиц, которые должны быть переданы ЛНР и ДНР.
"Они (украинская сторона - прим. ТАСС) категорически не готовы дать выверенные списки. Мы добиться этих списков пытаемся уже полгода", - сказал он.
"Там порядка 700 человек. Тем не менее Украина не может дать ответа по спискам", - позже уточнил он.
Полпред ЛНР добавил, что существующие параллельно два списка лиц, теоретически готовых к обмену, содержат разные имена.
В один из них включены около 220 лиц, которые "Киев теоретически готов передать республикам", во второй включены 15 человек, которых Украина обещала передать республикам в одностороннем порядке 26 или 27 декабря.
"Цифры есть, но они не наполнены конкретными именами. Есть список из 15 лиц, которых они в одностороннем порядке теоретически готовы передать, и 220 человек, которые у них в принципе подготовлены. И вот этих 15 в значительной части в списке 220 нет", - пояснил Дейнего.
ДНР и ЛНР объявили о решении передать Киеву через Надежду Савченко двух пленных женщин. Об этом говорится в совместном заявлении глав ДНР и ЛНР.
"В качестве жеста доброй воли в канун Нового года и Рождества мы без каких-либо условий передаем представителю народа Украины Надежде Савченко двух женщин - Анжелику Преснякову и Ольгу Сворак - в надежде активизировать процесс вызволения из плена наших граждан, с надеждой на то, что в наступающем году они воссоединятся с родными и близкими", - отмечается в заявлении.
Главы республик указали, что "попытки представителей украинской общественности, в частности депутата Савченко, сдвинуть с мертвой точки процесс обмена пленными натыкается на яростную критику официальных киевских властей".
Новейшая история показывает, что у украинских женщин зачастую лучше получается решать политические и экономические проблемы, а порой - и управлять страной Заявление глав ДНР и ЛНР
Украинская сторона отказалась от всех достигнутых ранее договоренностях в рамках переговоров политической подгруппы контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе, заявил Дейнего.
"Украина отказалась от этих консенсусных решений, постоянно выходит из обсуждений", - подчеркнул он.
Дейнего отметил, что на протяжении 2016 года "Украина систематически пыталась сломать минский процесс".
"Яркий момент - это то, что в политической подгруппе системно меняются участники и те, которые позволяли себе свободные мысли, их отклоняли мгновенно, - пояснил он. - А те, кто могут делать выражение лица недоуменное и говорит, что у нас позиции нет - такие участники приветствуются".
По словам полпреда, все это время постоянно меняющиеся представители Киева "работали над тем, чтобы свести на нет уже согласованные аспекты, например, проведение выборов без участия политический партий, а исключительно по мажоритарной системе". "Соответственно, не имея никаких подвижек в политическом решении конфликта, у нас нет возможности двигаться по другим направлением", - указал Дейнего.
Яркий момент - это то, что в политической подгруппе системно меняются участники и те, которые позволяли себе свободные мысли, их отклоняли мгновенно Владислав Дейнего
На последнем в этом году заседании политподгруппы, которое состоялось 21 декабря в Минске, украинская сторона вновь отказалась рассмотреть политические вопросы Комплекса мер по выполнению "Минска-2". Как заявила тогда Виктория Талакина - пресс-секретарь полпреда провозглашенной ДНР Дениса Пушилина, Киев "намеренно саботирует рассмотрение политических вопросов Комплекса мер". Она подчеркнула, что Киев отказывается выполнять свои обязательства, несмотря на то, что разработкой дорожной карты в Донбассе занимаются непосредственно представители стран-участниц "нормандского формата", а необходимость реализации "формулы Штайнмайера" поддержали абсолютно все ее участники.
Комплекс мер по выполнению минских соглашений был принят 12 февраля 2015 года по итогам встреч лидеров стран "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция, Украина) и участников контактной группы в белорусской столице. Документ, состоящий из 13 пунктов, предусматривает, в частности, прекращение огня в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, отвод тяжелых вооружений от линии разграничения между киевскими силовиками и ополчением, а также меры по долгосрочному политическому урегулированию ситуации в Донбассе.