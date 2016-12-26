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Пушилин: Киев в контактной группе пытался перевернуть тему Дебальцева "с ног на голову"

Международная панорама
26 декабря, 12:57 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, декабря. /ТАСС
Власти Украины утверждают, что провозглашенные республики пошли в наступление, а они якобы вынуждены были развернуть контрнаступление
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Денис Пушилин

Денис Пушилин

© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Представители Киева на переговорах по мирному урегулированию в Минске 21 декабря пытались в искаженном виде представить ситуацию в районе Дебальцева, где подразделения Вооруженных сил Украины предприняли попытки развернуть наступление. Об этом ТАСС заявил полпред провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) на переговорах в белорусской столице Денис Пушилин.

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"Они все переворачивали с ног на голову, утверждая, что это мы пошли в наступление, а они якобы вынуждены были развернуть контрнаступление и в результате занимали наши высоты, - сказал он. - В этом нет ничего нового: они в очередной раз заявляют, что мы сами себя обстреливаем и тому подобное".

Полпред провозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Владислав Дейнего отметил, что на высотах в районе Дебальцево, которые пытались захватить украинские силовики, не было позиций подразделений провозглашенных республик.

"Они (высоты - прим. ТАСС) находились под нашим контролем, но на них не располагались никакие наши подразделения", - пояснил он.

Подразделения Вооруженных сил Украины 18 декабря под прикрытием артиллерии предприняли попытку прорыва с направления поселка городского типа Луганское в район села Калиновка, что привело к очередному витку эскалации ситуации в Донбассе. В настоящее время, как заявил ТАСС Пушилин, ситуация в районе Дебальцево возвращается к докризисному уровню.

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