СМИ: на востоке Алеппо обнаружено захоронение жертв расправы террористов

БЕЙРУТ, 26 декабря. /Корр. ТАСС Дмитрий Зеленин/. Сирийские военнослужащие обнаружили захоронение жертв массовой расправы террористов в квартале Эль-Калляса на востоке города Алеппо. Как сообщила в понедельник газета "Аль-Ватан", из недавно вырытой траншеи было извлечено 23 трупа. Источники в морге при университетском госпитале Алеппо сообщили изданию, что все они были убиты выстрелом в голову с близкого расстояния.

"Люди были расстреляны незадолго до того, как сирийская армия установила контроль над этим кварталом", - указывает "Аль-Ватан".

Бойцы и ополченцы наткнулись на могилу в ходе операции по разминированию улиц и домов, которая продолжается в районах, где находились оплоты бандформирований.

В воскресенье сирийские военные предотвратили взрыв грузовика с двумя тоннами взрывчатки, который были оставлен боевиками в квартале Эс-Суккари. Ранее в Зыбдии были обнаружены склады с боеприпасами в подвальных помещениях школ и учреждений.

24 декабря двое жителей погибли, 33 получили ранения в результате взрыва одной из бомб, установленных в здании средней школы Заки Джумаа.

Саперы сирийской армии продолжают работы по разминированию в восточной половине города, откуда ушли остатки бандформирований. Командование вооруженными силами Сирии объявило 22 декабря город Алеппо освобожденным от бандформирований.