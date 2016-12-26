СМИ: на востоке Алеппо обнаружено захоронение жертв расправы террористов

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БЕЙРУТ, 26 декабря. /Корр. ТАСС Дмитрий Зеленин/. Сирийские военнослужащие обнаружили захоронение жертв массовой расправы террористов в квартале Эль-Калляса на востоке города Алеппо. Как сообщила в понедельник газета "Аль-Ватан", из недавно вырытой траншеи было извлечено 23 трупа. Источники в морге при университетском госпитале Алеппо сообщили изданию, что все они были убиты выстрелом в голову с близкого расстояния.
"Люди были расстреляны незадолго до того, как сирийская армия установила контроль над этим кварталом", - указывает "Аль-Ватан".
Бойцы и ополченцы наткнулись на могилу в ходе операции по разминированию улиц и домов, которая продолжается в районах, где находились оплоты бандформирований.
В воскресенье сирийские военные предотвратили взрыв грузовика с двумя тоннами взрывчатки, который были оставлен боевиками в квартале Эс-Суккари. Ранее в Зыбдии были обнаружены склады с боеприпасами в подвальных помещениях школ и учреждений.
24 декабря двое жителей погибли, 33 получили ранения в результате взрыва одной из бомб, установленных в здании средней школы Заки Джумаа.
Саперы сирийской армии продолжают работы по разминированию в восточной половине города, откуда ушли остатки бандформирований. Командование вооруженными силами Сирии объявило 22 декабря город Алеппо освобожденным от бандформирований.