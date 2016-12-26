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Борщевой набор на Украине за год подорожал почти вдвое

Международная панорама
26 декабря, 17:43 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 26, декабря. /ТАСС
В частности, мясная продукция стала дороже примерно на 30%
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© AP Photo/Richard Drew

КИЕВ, 26 декабря. /ТАСС/. Цены на овощи из борщевого набора на Украине за год выросли почти в два раза. Сейчас, чтобы сварить кастрюлю украинского борща с мясом объемом 3,5-4 литра, нужно потратить от $5 (свыше 130 гривен).

По данным общественного объединения "Экономический дискуссионный клуб", еще в начале этого года цена набора составляла 74 гривны (около $3).

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Мясная продукция, а также изделия, производимые из мяса, за год подорожали примерно на 30%, превысив 100 гривен за килограмм. Цены на отечественные овощи медленно росли каждый месяц по 2-3%. Особенно же выросли цены в канун Нового года.

"Во второй декаде декабря по сравнению с началом месяца свекла (цена) выросла на 2,8%, до 3,72 гривны за килограмм, картошка - на 1,6%, до 5,21 гривны за килограмм, капуста - на 2,7%, до 3,75 гривны за килограмм, морковь - на 1,5%, до 4 гривен за килограмм", - отмечает Госстат.

Выросли также цены на молочную продукцию и яйца. Сметана подорожала на 2%, до 38,95 гривны за килограмм, молоко - на 2,1%, до 15,25 гривны за килограмм, яйца - на 2%, до 20,66 гривны за десяток.

По данным экспертов аграрного рынка, овощи, входящие в борщевой набор, в 2015 году подорожали в среднем в два-три раза по сравнению с 2014 годом. Связанно это с тем, что на Украине в прошлом, как и нынешнем году, снизилось производство, а компенсировать нехватку собственной продукции импортом пока не удается. Импортная продукция также существенно подорожала из-за девальвации гривны.

Любимое блюдо украинцев

По данным социологов, самым любимым блюдом украинцев является борщ, а не сало, как считают многие за рубежом. Только 4% украинцев не могут и дня прожить без сала, а борщу отдают предпочтение среди всех возможных блюд 44% жителей страны.

В список любимых блюд вошли также вареники (18%), в частности, с творогом, картофелем и вишней; шашлык (10%), студень (7%), котлеты (6%) и отбивные (5%), а также другие мясные блюда (14%). Из них самые популярные: колбаса, мясо по-французски, жареное и тушеное мясо. Кроме того, около 7% опрошенных считают своей любимой едой плов, 4% - жаркое.

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