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Немецкий ХСС выступает за ужесточение законодательства после теракта в Берлине

Международная панорама
26 декабря, 23:25 UTC+3 БЕРЛИН /Корр. ТАСС, Вячеслав Филиппов
Кроме того, в числе требований Христианско-социального союза увеличение численности правоохранительных органов
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БЕРЛИН, 26 декабря. /Корр. ТАСС Вячеслав Филиппов/. Немецкая партия Христианско-социальный союз (ХСС) намерена после теракта в Берлине добиваться ужесточения законов в отношении склонных к насилию беженцев, предоставления более широких полномочий полиции и Федеральному ведомству по охране Конституции (контрразведка) и облегчения высылки из страны мигрантов. Об этом сообщила электронная версия газеты Suddeutsche Zeitung со ссылкой на проект резолюции, которую рассмотрит в начале января земельная группа ХСС в Бундестаге.

"Тот, кто угрожает нашему государству, теряет право на пребывание в нем", - говорится в документе, который носит название "Безопасность для нашей свободы". ХСС намерен добиваться того, чтобы контрразведка могла осуществлять наблюдение за лицами, достигшими уже 14-летнего возраста. Максимальный срок взятия под стражу мигрантов, которые должны быть высланы из страны, предлагается увеличить с четырех дней в настоящее время до четырех недель.

Кроме того, в числе требований Христианско-социального союза увеличение численности правоохранительных органов, улучшение их оснащения, предоставление более широких полномочий при уголовном преследовании, улучшение обмена данными между странами - членами ЕС и более активное наблюдение за каналами связи в интернете.

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