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Трамп назвал состояние экономики США не столь безнадежным, как до выборов

Международная панорама
27 декабря, 3:45 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Алексей Качалин
После победы республиканца в США наблюдается стабильный рост котировок. Во время предвыборной гонки миллиардер обещал снизить налоги и увеличить расходы бюджета
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Дональд Трамп

Дональд Трамп

© AP Photo/Evan Vucci

НЬЮ-ЙОРК, 27 декабря. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Состояние в экономике США стало к Рождеству не таким безнадежным, как было до всеобщих выборов 8 ноября. Такое мнение высказал в понедельник избранный президент Дональд Трамп на своей странице в сети микроблогов Twitter.

"В мире было мрачно до того, как я победил, надежд не было. Теперь (фондовый) рынок вырос почти на 10%, а расходы на Рождество превысили $1 трлн", - написал Трамп.

После победы республиканца в США наблюдается стабильный рост котировок. Во время предвыборной гонки миллиардер обещал снизить налоги и увеличить расходы бюджета.

Американский промышленный фондовый индекс Dow Jones в понедельник вырос на 0,07% до отметки 19933,81 пункта. S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний американского рынка, прибавил 0,13% и оказался на отметке 2263,79 пункта. Индекс электронной биржи NASDAQ повысился на 0,28% до уровня 5 462,69 пункта.

Инаугурация Трампа в качестве 45-го президента США намечена на 20 января в Вашингтоне.

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