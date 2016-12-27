Премьер Ирака: ИГ на территории страны будет разгромлена за три месяца

КАИР, 27 декабря. /Корр. ТАСС Александр Елистратов/. Ирак в течение трех месяцев разгромит формирования террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), действующие на территории страны.

Об этом, как сообщил телеканал Al Sumaria, заявил иракский премьер-министр Хейдар аль-Абади.

"По всем имеющимся данным, Ираку требуется три месяца, чтобы окончательно разгромить ИГ", - заявил он.

В настоящее время иракская армия проводит операцию по освобождению от ИГ второго по величине города страны - Мосула, который боевики рассматривают своей столицей в этой стране. Город более двух лет находится под контролем ИГ. Наземная военная кампания в Мосуле началась 17 октября. В ней участвуют иракская армия, шиитское ополчение и курдские формирования "пешмерга". Их поддерживают иракские ВВС и авиация международной коалиции во главе с США.

Накануне американский генерал-лейтенант Стивен Таунсенд, командующий международной операцией против ИГ в Ираке и Сирии, заявил, что целиком ИГ может быть разгромлена не раньше, чем через два года. По его словам, при упорной работе возглавляемая США антитеррористическая коалиция сможет освободить от боевиков Мосул и Ракку, а также уничтожить остатки группировки, которые попытаются спрятаться в Сирийской пустыне, не ранее конца 2018 года.

Военачальник отметил, что кампания западной коалиции идет медленно.