ООН призвала сберечь доказательства военных преступлений в Восточном Алеппо

ООН, 28 декабря. /Корр. ТАСС Олег Зеленин/. Наблюдатели ООН пока не получили доступ в район Восточного Алеппо, где обнаружены массовые захоронения людей. Во всемирной организации рассчитывают, что доказательства совершенных там военных преступлений будут надлежащим образом сохранены. Об этом заявил во вторник ТАСС официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

"Насколько я понимаю, у нас пока нет доступа в этот район Восточного Алеппо, но если есть доказательства совершенного военного преступления, мы ждем, что они будут надлежащим образом сохранены", - сказал он.

Как сообщил в понедельник официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков, в освобожденных от боевиков кварталах Восточного Алеппо обнаружены массовые захоронения людей, подвергшихся пыткам и расправе.

Противостояние в Алеппо продолжалось несколько лет. Операция по освобождению восточных кварталов города, занятых вооруженными группировками, была начата в ноябре, уже в середине декабря правительственные силы установили практически полный контроль над мегаполисом.