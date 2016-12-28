Абэ и Обама почтили память моряков линкора США, погибших при атаке на Перл-Харбор

НЬЮ-ЙОРК, 28 декабря. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент США Барак Обама во вторник возложили венки в ходе церемонии у мемориала линкору USS Arizona, затонувшему более 75 лет назад во время японской бомбардировки Перл-Харбора - главной базы Тихоокеанского флота США. Об этом сообщило агентство Associated Press (АР).

Абэ совершает визит по доброй воле, этого его последняя встреча с Обамой перед завершением его срока президентских полномочий 20 января. Обама проводит отпуск в штате Гавайи.

Лидеры государств, бывших противниками во время Второй мировой войны, ранее провели встречу на базе Корпуса морской пехоты США Кэмп-Смит. О содержании разговора премьера и президента пока информации нет.

Мемориал линкору USS Arizona расположен около острова Форд в Перл-Харборе, памятник белого цвета был сооружен в 1962 году, каждый год его посещают более 2 млн человек. Попасть на мемориал можно только по воде, на лодке или катере.

Абэ стал первым главой японского правительства, посетившим мемориал линкору "Аризона" и почтившим память жертв бомбардировки вместе с президентом США. В понедельник премьер возложил венки к подножию нескольких мемориалов, включая памятник военнослужащим Соединенных Штатов на тихоокеанском Национальном мемориальном кладбище и мемориал памяти японцев, прибывших на Гавайи в начале XIX столетия. Главу правительства сопровождают глава МИД Фумио Кисида и министр обороны Томоми Инада.

Абэ от лица народа Японии выразил США соболезнования в связи с гибелью американских военнослужащих.

"Я выражаю свои искренние и бесконечные соболезнования душам тех, кто расстался с жизнью здесь, всех отважных женщин и мужчин, погибших во время войны, начавшейся на этом самом месте, а также бесчисленных невинных жертв этой войны", - отметил Абэ. Он обращался к "народу США и других стран мира".

"Мы никогда не должны повторять ужасы войны", - добавил премьер. Он обещал решительно и принципиально придерживаться данного "после войны обещания никогда снова не затевать войны". "Мы, народ Японии, продолжим соблюдать этот нерушимый принцип и одновременно будем гордиться тем путем, который выбрали и которому следовали 75 лет в качестве миролюбивой нации", - добавил Абэ.

Он ранее провел встречу с президентом США Бараком Обамой на базе Корпуса морской пехоты США Кэмп-Смит. Абэ стал первым главой японского правительства, посетившим мемориал линкору "Аризона" и почтившим память жертв бомбардировки вместе с президентом США. В понедельник премьер возложил венки к подножию нескольких мемориалов, включая памятник военнослужащим Соединенных Штатов на тихоокеанском Национальном мемориальном кладбище и мемориал памяти японцев, прибывших на Гавайи в начале XIX столетия. Главу правительства сопровождают глава МИД Фумио Кисида и министр обороны Томоми Инада.

Ранее в правительстве Японии неоднократно заявляли, что Абэ во время визита на Гавайи не будет извиняться за японское нападение на базу ВМС США. В мае этого года Обама совершил визит в Хиросиму, став первым президентом США, посетившим этот город, который подвергся американским атомным бомбардировкам в 1945 году. Извинений за атомные удары, однако, он не принес. Изначально было понятно, что американская сторона не намеревается извиняться за события конца Второй мировой войны, такая позиция четко озвучивалась Белым домом.

Объединенная эскадра ВМС Японии 7 декабря 1941 года скрытно подошла к Гавайским островам и силами своей палубной авиации нанесла сокрушительный удар по Перл- Харбору. В результате нападения были уничтожены или повреждены 20 кораблей и почти 190 американских самолетов, погибли около 2,4 тыс. человек. Японские силы потеряли 29 самолетов и 5 малых подлодок. На следующий день США объявили войну Японии и вступили тем самым во Вторую мировую войну.