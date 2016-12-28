Высший комитет по переговорам поддерживает попытки достигнуть перемирия в Сирии

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Координатор сирийского оппозиционного Высшего комитета по переговорам (ВКП) Рияд Хиджаб призвал группировки боевиков оказать содействие "искренним региональным попыткам" достичь соглашения о прекращении огня в Сирии. Об этом в среду сообщило агентство Reuters.

"Мы поддерживаем изменения в расстановке сил в мире, а также позитивные и искренние попытки, являющиеся исходной точкой в претворении в жизнь устремлений сирийского народа путем достижения соглашения, которое принесет безопасность и стабильность", - цитирует агентство письменное заявление Хиджаба.

По его словам, ВКП стремится к установлению перемирия на всей территории Сирии и выполнению резолюций ООН, согласно которым запрещается применение бочковых бомб и боевых отравляющих веществ.

Хиджаб отметил, что ВКП не приглашали участвовать в межсирийских переговорах в Астане. Он также сообщил, что не располагает информацией касательно деталей будущих переговоров, и подчеркнул, что "четкая повестка поможет главным игрокам определить свои позиции".

Встреча представителей правительства и оппозиции Сирии, как сообщил ранее ТАСС лидер одной из оппозиционных групп Кадри Джамиль, пройдет в Астане во второй половине января. Работа продолжится затем в Женеве, где спецпосланник генерального секретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура 8 февраля планирует запустить очередной раунд переговоров.