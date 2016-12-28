Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 28.12:
$ 60.86
€ 63.57
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Высший комитет по переговорам поддерживает попытки достигнуть перемирия в Сирии

Международная панорама
28 декабря, 3:05 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, декабря. /ТАСС
По словам координатора, комитет стремится к установлению перемирия на всей территории САР и выполнению резолюций ООН, согласно которым запрещается применение бочковых бомб и боевых отравляющих веществ
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Координатор сирийского оппозиционного Высшего комитета по переговорам (ВКП) Рияд Хиджаб призвал группировки боевиков оказать содействие "искренним региональным попыткам" достичь соглашения о прекращении огня в Сирии. Об этом в среду сообщило агентство Reuters.

Смотрите также
Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу (слева направо)
Лавров обсудил с Чавушоглу установление перемирия на всей территории Сирии

"Мы поддерживаем изменения в расстановке сил в мире, а также позитивные и искренние попытки, являющиеся исходной точкой в претворении в жизнь устремлений сирийского народа путем достижения соглашения, которое принесет безопасность и стабильность", - цитирует агентство письменное заявление Хиджаба.

По его словам, ВКП стремится к установлению перемирия на всей территории Сирии и выполнению резолюций ООН, согласно которым запрещается применение бочковых бомб и боевых отравляющих веществ.

Хиджаб отметил, что ВКП не приглашали участвовать в межсирийских переговорах в Астане. Он также сообщил, что не располагает информацией касательно деталей будущих переговоров, и подчеркнул, что "четкая повестка поможет главным игрокам определить свои позиции".

Встреча представителей правительства и оппозиции Сирии, как сообщил ранее ТАСС лидер одной из оппозиционных групп Кадри Джамиль, пройдет в Астане во второй половине января. Работа продолжится затем в Женеве, где спецпосланник генерального секретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура 8 февраля планирует запустить очередной раунд переговоров.

Смотрите также

Главы МИД РФ, Ирана и Турции согласовали заявление по политическому процессу в Сирии
В США считают, что переговоры оппозиции и властей Сирии должны продолжаться под эгидой ООН

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Темы
Кризис в Сирии
Страны
Сирия
В других СМИ
Реклама
Фото
Игорь Додон во время церемонии инаугурации, 23 декабря
4
Игорь Додон вступил в должность президента Молдавии
14
Украденное Рождество: атака на ярмарку в Берлине унесла жизни двенадцати человек
7
Три человека ранены при стрельбе у железнодорожного вокзала в Цюрихе
Интересное
Хроника распада Советского Союза
Русская Антарктида: как живут полярники на станции "Беллинсгаузен"
Оправданные историей. Кого мы потеряли в уходящем году
Россия 2016
Беги, Петр, беги. Инвалид-марафонец надеется совершить кругосветный забег
Вокруг света на одну пенсию. Как баба Лена из Красноярска покоряет мир
Мальчик и динозавры. Степан Савельев увлек древними ящерами весь Рунет
Разбавили рутину болотом. Как два брата извлекли выгоду из погружения в трясину
Горничная на миллион. Как возвращенные постояльцу деньги подняли репутацию отеля
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Лондон и Париж подготовили резолюцию СБ ООН, запрещающую поставки вертолетов в Сирию
2
СМИ: в Trump Tower в Нью-Йорке проведена эвакуация
3
Скончалась исполнительница роли принцессы Леи из "Звездных войн" Кэрри Фишер
4
Сборная России разгромила команду Латвии в матче молодежного ЧМ по хоккею
5
Задержана замминистра Иркутской области, ставшая фигурантом дела об отравлении
6
Ванесса Били: деятельность "Белых касок" в Алеппо вызывает серьезные вопросы
7
Владимир Константинов: крымчане после вхождения в состав России поменяли ментальность
Темы дня
Реклама