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СМИ: Польша не выдаст Турции предполагаемых сторонников Гюлена

Международная панорама
28 декабря, 15:37 дата обновления: 28 декабря, 15:38 UTC+3 ВАРШАВА /Корр. ТАСС, Ирина Полина
Варшава намерена придерживаться "западных стандартов" в соблюдении прав человека
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Фетхуллах Гюлен

Фетхуллах Гюлен

© AP Photo/Chris Post

ВАРШАВА, 28 декабря. /Корр. ТАСС Ирина Полина/. Польша не намерена экстрадировать в Турцию находящихся на своей территории предполагаемых членов организации ФЕТО ("Террористическая организация фетхуллахистов"). Об этом сообщило польское радио Zet со ссылкой на неофициальные источники.

Как информирует радиостанция, власти Турции обратились в МИД Польши с просьбой выдать несколько турецких граждан, фигурирующих в списке лиц, якобы имеющих отношение к ФЕТО. "По неофициальным данным, дошло до неформального давления на представителей польского правительства", - отмечает радио.

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Комментируя сложившуюся ситуацию, министр науки и высшего образования Польши Ярослав Говин подтвердил, что "на территории Польши находятся граждане Турции, в отношении которых турецкие власти выдвигают обвинения в поддержке террористической деятельности". "Если эти люди соблюдают польские нормы, законы Евросоюза, то им в Польше ничего не угрожает", - добавил он.

Он заверил, что "в Польше знают, что такое права человека, их нарушение, настоящий терроризм и вымышленный", а также подчеркнул, что официальная Варшава "будет придерживаться западных стандартов".

По данным радио Zet, фигурирующие в списке Анкары граждане Турции находятся под опекой Агентства внутренней безопасности Польши.

В Турции 15 июля 2016 года произошла попытка военного путча. Ключевые события произошли в Стамбуле и Анкаре. Погибли 246 человек, не считая путчистов, более двух тысяч получили ранения.

В попытке государственного переворота Анкара обвинила группу организаций, которые якобы объединены названием ФЕТО и связаны с исламским проповедником Фетхуллахом Гюленом, с 1999 года проживающим в США.

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После переворота в рядах военных произошли чистки. Более 100 тыс. госслужащих в различных структурах по всей стране были уволены или отстранены от исполнения своих обязанностей.

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