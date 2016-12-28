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На пост премьер-министра Румынии выдвинут бывший министр Сорин Гриндяну

Международная панорама
28 декабря, 19:47 UTC+3 БУХАРЕСТ /Корр. ТАСС, Николай Морозов
Если президент отвергнет эту кандидатуру, то будет инициирована процедура импичмента главы государства, отметил лидер СДП Ливиу Драгня
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БУХАРЕСТ, 28 декабря. /Корр. ТАСС Николай Морозов/. Бывший министр по информационному обществу (2014-2015 годы) Сорин Гриндяну выдвинут на пост премьер-министра Румынии. Об этом сообщил в среду на пресс-конференции по итогам заседания Национального исполнительного комитета СДП, партийный лидер Ливиу Драгня.

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43-летний социал-демократ Гриндяну - кандидатура левоцентристской парламентской коалиции в составе СДП и Альянса либералов и демократов (АЛДЕ), образованной после парламентских выборов 11 декабря.

Это - уже вторая кандидатура, выдвинутая коалицией после того, как президент Клаус Йоханнис во вторник отклонил предложенную на пост главы кабинета Севил Шайдех. Как сообщил лидер СДП, она отказалась от намерения занять этот пост, так как после того, как президент Йоханнис отклонил ее кандидатуру, стала получать угрозы и боится выходить из дома.

"Принимая это решение, мы уходим от политического кризиса, который задержал бы развитие страны", - подчеркнул Драгня. Лидер СДП добавил, что если президент отвергнет и эту кандидатуру, то будет инициирована процедура импичмента главы государства.

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