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Суд Киева отменил разрешение на арест олигарха Курченко

Международная панорама
28 декабря, 20:12 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 28, декабря. /ТАСС
Сергей Курченко подозревается в хищении имущества государственного предприятия ОАО "Укргаздобыча" и нанесении ущерба государства на сумму около $37 млн
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КИЕВ, 28 декабря. /ТАСС/. Апелляционный суд Киева отменил решение о задержании и аресте украинского бизнесмена Сергея Курченко. Об этом в среду сообщила пресс-служба суда.

Суд рассмотрел апелляцию защиты олигарха и принял постановление, которым отменяет прежде принятое решение о его аресте. "Принять новое решение, которым в удовлетворении ходатайства заместителя начальника третьего отдела по расследованию особо важных дел Главного следственного управления Генеральной прокуратуры Украины (ГПУ) об избрании в отношении подозреваемого Курченко С.В. меры пресечения в виде содержания под стражей - отказать", - говорится в документе.

Ранее, 10 мая, Печерский районный суд Киева принял решение, которым удовлетворил ходатайство ГПУ об избрании в отношении Курченко меры пресечения в виде содержания под стражей.

Курченко - владелец группы компаний "Газ Украина", медиа-холдинга UMH Group, председатель наблюдательного совета группы компаний "ВЕТЭК". В 2014 году ГПУ объявила Сергея Курченко в розыск по подозрению в хищении имущества государственного предприятия ОАО "Укргаздобыча" и нанесении государству ущерба на сумму более 1 млрд гривен (около $37 млн). Позднее ему были предъявлены обвинения за совершение преступлений в сфере хозяйственных операций со сжиженным газом и нанесении ущерба государству на 2 млрд гривен (около $74 млн), а также в хищении у украинских банков 5,6 млрд гривен (около $207 млн).

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