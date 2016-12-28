Суд Киева отменил разрешение на арест олигарха Курченко

ФИФА применит санкции, если случаи применения допинга в России будут доказаныСпорт 28 декабря, 20:10
СМИ: IBU отстранил биатлонисток Романову и Вилухину от международных соревнованийСпорт 28 декабря, 19:52
Китайская космическая программа: курс на Марс и обратную сторону ЛуныМеждународная панорама 28 декабря, 19:10
Лыжники Легков и Белов потребовали от FIS отменить временное отстранениеСпорт 28 декабря, 19:04
Израиль одобрил строительство четырехэтажного дома в Восточном ИерусалимеМеждународная панорама 28 декабря, 18:57
Футболист Верон возобновил карьеру в возрасте 41 годаСпорт 28 декабря, 18:47
СМИ: футболист "Краснодара" Ахмедов перешел в "Шанхай СИПГ"Спорт 28 декабря, 18:13
Пятикратный олимпийский чемпион велогонщик Уиггинс объявил о завершении карьерыСпорт 28 декабря, 18:09
Африканские футбольные руководители запретили колдовство во время матчейСпорт 28 декабря, 18:04
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
КИЕВ, 28 декабря. /ТАСС/. Апелляционный суд Киева отменил решение о задержании и аресте украинского бизнесмена Сергея Курченко. Об этом в среду сообщила пресс-служба суда.
Суд рассмотрел апелляцию защиты олигарха и принял постановление, которым отменяет прежде принятое решение о его аресте. "Принять новое решение, которым в удовлетворении ходатайства заместителя начальника третьего отдела по расследованию особо важных дел Главного следственного управления Генеральной прокуратуры Украины (ГПУ) об избрании в отношении подозреваемого Курченко С.В. меры пресечения в виде содержания под стражей - отказать", - говорится в документе.
Ранее, 10 мая, Печерский районный суд Киева принял решение, которым удовлетворил ходатайство ГПУ об избрании в отношении Курченко меры пресечения в виде содержания под стражей.
Курченко - владелец группы компаний "Газ Украина", медиа-холдинга UMH Group, председатель наблюдательного совета группы компаний "ВЕТЭК". В 2014 году ГПУ объявила Сергея Курченко в розыск по подозрению в хищении имущества государственного предприятия ОАО "Укргаздобыча" и нанесении государству ущерба на сумму более 1 млрд гривен (около $37 млн). Позднее ему были предъявлены обвинения за совершение преступлений в сфере хозяйственных операций со сжиженным газом и нанесении ущерба государству на 2 млрд гривен (около $74 млн), а также в хищении у украинских банков 5,6 млрд гривен (около $207 млн).