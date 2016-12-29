Нетаньяху считает, что поселения волнуют Керри больше терроризма

ТЕЛЬ-АВИВ, 28 декабря. /Корр. ТАСС Андрей Широков/. Госсекретарь США Джон Керри интересуется вопросом еврейских поселений на Западном берегу реки Иордан больше, чем проблемой терроризма. Такое мнение высказал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, комментируя выступление госсекретаря перед журналистами в Вашингтоне, в ходе которого он изложил свое видение урегулирования палестино-израильского противостояния.

Главу американской дипломатии "вопрос поселений интересует больше, чем проблема терроризма", - сказал Нетаньяху. Его выступление транслировало в прямом эфире телевидение Израиля. Премьер также выразил надежду, что администрация Барака Обамы до конца срока его президентских полномочий 20 января "не причинит Израилю дополнительного ущерба в ООН".

"Весь Ближний Восток в огне, угроза терроризма растет, а Джон Керри занят лишь критикой единственной демократии в регионе", - сказал премьер. По его мнению, "речь Керри была почти столь же предвзята и не сбалансирована, как и антиизраильская резолюция Совета Безопасности ООН".

Нетаньяху выразил "глубочайшее разочарование" в связи с выступлением Керри. "Мы не должны выслушивать поучений со стороны руководства иностранных государств", - заявил израильский премьер. Нетаньяху отметил, что в настоящий момент альянс США и Израиля находится в "фазе глубоких разногласий, возникших при администрации Обамы", но выразил уверенность, что "со временем этот альянс только окрепнет".

Выступая в среду перед журналистами во внешнеполитическом ведомстве в Вашингтоне Керри подчеркнул, что продолжение поселенческой политики приведет к "необратимой реальности одного государства" в противовес мирному принципу сосуществования Израиля и Палестины "два государства для двух народов". Глава внешнеполитического ведомства в ходе выступления также призвал Израиль признать государство Палестина в рамках границ 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

Израильтяне и палестинцы, продолжил Керри, должны "независимо друг от друга продемонстрировать подлинную приверженность принципу "два государства для двух народов".

23 декабря СБ ООН принял резолюцию 2334 с требованием к Израилю немедленно прекратить поселенческую деятельность на оккупированных палестинских территориях. Документ поддержали 14 стран-членов СБ, в то время как делегация США при голосовании воздержалась, не приняв во внимание призывы еврейского государства заблокировать текст. Израиль уже заявил, что не будет выполнять положения резолюции ООН.