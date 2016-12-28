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В Мексике начались протесты в связи с предстоящим резким повышением цен на горючее

Международная панорама
28 декабря, 23:57 UTC+3 МЕХИКО /Корр. ТАСС, Иван Валюк
О предстоящем повышении цен на топливо накануне сообщило Министерство финансов и государственного кредита
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МЕХИКО, 28 декабря. /Корр. ТАСС Иван Валюк/. Акция протеста против повышения цен на бензин и дизельное топливо началась в среду в штате Тамаулипас на северо-востоке Мексики. Десятки человек, недовольных решением властей, с самодельными плакатами расположились на одном из оживленных перекрестков в столице региона - городе Сьюдад-Виктория. Как сообщила электронная версия газеты El Universal, число участников демонстрации растет с каждым часом.

"Мы пришли сюда, чтобы сказать федеральному правительству, что мы против повышения цен на горючее, потому что они отразятся не только на автовладельцах, но и на всем населении", - цитирует издание одного из организаторов акции, журналиста Анибала Мартинеса. В минувший вторник о предстоящем повышении цен на топливо сообщило Министерство финансов и государственного кредита. Уже с 1 января они вырастут в пределах 20%.

В настоящее время литр бензина марки Magna с октановым числом 87 стоит 13,98 песо ($0,67), а марки Premium с октановым числом 92 - 14,81 песо ($0,71). Цена дизельного топлива составляет 14,63 песо ($0,7). "Средние цены по стране с 1 января по 3 февраля будут равны 15,99 песо ($0,77) за литр бензина Magna, 17,79 песо ($0,86) за литр Premium и 17,05 песо ($0,82) за литр дизтоплива", - было отмечено в заявлении ведомства. С 18 февраля стоимость горючего будет определяться каждый день.

За 11 месяцев текущего года уровень добычи нефти и производства горючего мексиканской государственной нефтегазовой компании Pemex опустился до минимума за последние 26 лет, сообщила ранее в этом месяце газета La Jornada. С января по ноябрь Pemex добывала в среднем 2,16 млн баррелей в сутки, что стало самым низким показателем такого рода с 1990 г.

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