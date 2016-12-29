Нападение на офис "Украинского выбора" Виктора Медведчука до сих пор не расследовано

КИЕВ, 29 декабря. /ТАСС/. Нападение радикалов на офис общественного движения "Украинский выбор - Право народа", лидером которого является Виктор Медведчук, остается нерасследованным. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе движения.

"Это циничное преступление, совершенное в годовщину "евромайдана" псевдопатриотическими ультраправыми силами, остается нерасследованным, несмотря на призывы общественности, международный резонанс и решение Шевченковского районного суда Киева, который еще 12 декабря обязал Службу безопасности Украины безотлагательно внести в Единый реестр досудебных расследований данные о совершении уголовного правонарушения по ч. 2 статьи 258 Уголовного кодекса Украины ("Террористический акт") против "Украинского выбора" и его лидера Виктора Медведчука", - говорится в сообщении.

В пресс-службе движения выразили возмущение бездействием правоохранительных органов, учитывая тот факт, что имена организаторов, исполнителей и всех причастных к преступлению хорошо известны.

"Призывы расправиться с неугодным оппозиционным движением "Украинский выбор - Право народа", свести счеты с его лидером, нападение на офис, поджог здания, в котором находились сотрудники организации, - все это задокументировано", - отметили в пресс-службе. Кроме того, в качестве доказательства есть также видеоматериалы нападения, на которых запечатлены руководители движения ОУН (Организация украинских националистов), "Правого сектора" (запрещена в РФ) и депутат Радикальной партии Игорь Мосийчук. "Однако для "реформированной" правоохранительной системы "европейского образца" этих материалов, видимо, недостаточно, так как уполномоченные лица СБУ не отреагировали на заявление о совершении преступления, которое было направлено еще 22 ноября, а также не исполнено решение суда", - констатировали в "Украинском выборе".

По мнению коллектива общественной организации, подобные факты волокиты в расследовании преступлений свидетельствуют о беспомощности государственных институтов власти в борьбе с нарушителями законов и конституционного правопорядка, а также создают предпосылки для очередного витка противостояния общества и чиновничьего аппарата.

В третью годовщину "евромайдана" 21 ноября радикалы подожгли офис лидера общественного движения "Украинский выбор" Виктора Медведчука в Киеве. Полиция при этом бездействовала.