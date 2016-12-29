Киев подтвердил готовность передать 15 сторонников ДНР и ЛНР в Горловке 29 декабря

КИЕВ, 29 декабря. /ТАСС/. Украина подтвердила запланированную на четверг передачу ополченцам 15 пленных сторонников Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Об этом сообщил советник Службы безопасности Украины Юрий Тандит.

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"Украина передает сегодня 15 человек, которые были в списке со стороны ОРДЛО (отдельные районы Донецкой и Луганской областей, так в Киеве называют представителей ДНР и ЛНР - прим. ТАСС), и мы официально заявили свою позицию, что мы передадим 15 человек, среди них шесть женщин", - сказал он в эфире телеканала "112 Украина", подчеркнув, что это акт доброй воли.

Передача 15 сторонников ДНР и ЛНР их представителям запланирована на сегодня, 29 декабря, с 16:00 до 17:00 мск в районе контрольно-пропускного пункта на окраине Горловки. О желании передать пленных украинская сторона заявила еще 15 декабря. Сначала сроком передачи Киевом назывались даты 20-21 декабря, затем - 26-27 декабря.

В то же время утром 27 декабря власти ДНР в качестве акта доброй воли передали руководителю украинского Центра освобождения пленных общественной организации "Офицерский корпус" Владимиру Рубану двух пленных - Анжелику Преснякову и Ольгу Сворак. А 18 декабря на контрольном пункте Еленовка - Волноваха при посредничестве Русской православной церкви Киеву был передан находившийся в плену в ДНР Тарас Колодий.