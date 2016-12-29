Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.12:
$ 60.27
€ 63.02
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Президент Польши впервые отказался подписывать принятый парламентом закон

Международная панорама
29 декабря, 17:40 UTC+3 ВАРШАВА /Корр. ТАСС, Ирина Полина
Глава республики отправил документ на рассмотрение Конституционного суда
Материал из 1 страницы

ВАРШАВА, 29 декабря. /Корр. ТАСС Ирина Полина/. Президент Польши Анджей Дуда отказался подписывать принятые парламентом республики поправки к закону о массовых собраниях, против которых выступала оппозиция и ряд общественных организаций. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента Марек Магеровский.

По его словам, президент направил новый закон на рассмотрение Конституционного суда. Магеровский подчеркнул, что "президент всегда говорил, что свобода собраний - это основа демократической системы", а также выражал сомнения в соответствии конституции поправок. В частности, главу государства не устраивает тот факт, что новые нормы вводят разные статусы массовых собраний.

Смотрите также
Премьер-министр Польши Беата Шидло
Премьер Польши считает, что оппозиция стремится к свержению правительства

Поправки, которые были приняты парламентом, предусматривают обязанность обеспечения расстояния между разными массовыми акциями не менее 100 метров, а также вводят возможность регистрации цикличных мероприятий на срок до трех лет, что не позволит другим желающим проводить массовые собрания в этом месте.

Отказаться от подписания закона президента просили многие неправительственные организации, а также оппозиция. По их мнению, вводимые нормы представляют собой нарушение свободы массовых собраний, закрепленной в конституции.

Поправки к закону о массовых собраниях были приняты в парламенте располагающей большинством партией власти "Закон и справедливость" Ярослава Качиньского. Президент Дуда - выходец из этой партии и ранее никогда не отказывался выполнять ее решения.

Смотрите также

МВД Польши: оккупирующую Сейм оппозицию никто не будет оттуда прогонять
Журналистам в Польше вновь позволили работать в Сейме
Акция протеста в Сейме Польши продолжается четвертый день

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Темы
Парламентский кризис в Польше
Страны
Польша
В других СМИ
Реклама
Фото
Игорь Додон во время церемонии инаугурации, 23 декабря
4
Игорь Додон вступил в должность президента Молдавии
14
Украденное Рождество: атака на ярмарку в Берлине унесла жизни двенадцати человек
7
Три человека ранены при стрельбе у железнодорожного вокзала в Цюрихе
Интересное
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
"Доктор Лиза, мы не подведем"
2016 год: вид из космоса
Итоги-2016
100 лучших фотографий агентства ТАСС
Что искали россияне в 2016 году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Клименко: Россия должна быть готова к отключению от мирового интернета
2
СК принял к производству дело о смерти женщины в Москве после инъекции лидокаина
3
Рогозин вручил паспорт РФ известному украинскому ученому-оборонщику
4
"Особая" ситуация на борту Ту-154 развивалась последние 10 из 70 секунд полета
5
Путин подписал закон, регламентирующий применение физической силы к заключенным
6
Медведев утвердил перечень жизненно-необходимых лекарств на 2017 год
7
Туристов из Австралии в Индонезии провели "маршем позора" за кражу
Темы дня
Реклама