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Асад: конфликт в Сирии может быть урегулирован, если Трамп улучшит отношения с РФ

Международная панорама
30 декабря, 1:06 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, декабря. /ТАСС
Президент Сирии также обвинил правительства стран Запада в том, что приоритетом для них является смена режимов на Ближнем Востоке, а не борьба с терроризмом
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МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Вооруженный конфликт в Сирии может быть урегулирован, если избранный президент США Дональд Трамп выполнит свое предвыборное обещание и улучшит отношения с Россией. Об этом заявил президент Сирии Башар Асад в интервью новостной службе "Пятого канала" итальянского телевидения. Текст ответов главы государства был распространен в четверг его администрацией.

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На вопрос о том, изменит ли приход к власти Трампа роль США на Ближнем Востоке, Асад заявил: "Мы, скорее, испытываем осторожный оптимизм, потому что мы не знаем, какую политику он (Трамп - прим. ТАСС) будет проводить в отношении региона в целом, как он будет обращаться с разными лобби в США, выступающими против любого решения в Сирии и против любых хороших отношений с Россией".

"Но мы можем сказать, что отчасти оптимизм может быть связан с улучшением отношений между Соединенными Штатами и Россией", - сказал президент Сирии. "Если между этими двумя великими державами будут хорошие отношения, то большая часть мира, в том числе небольшие страны, такие как Сирия, получат от этого пользу, - считает Асад. - В этом отношении мы можем сказать, что в Сирии будет найдено решение".

По поводу возможной политики Трампа Асад также отметил: "В то же время в ходе своей кампании господин Трамп заявлял, что его приоритетом является борьба с терроризмом, и мы считаем, что это начало решения, если он сможет выполнить то, о чем он объявлял".

Президент Сирии обвинил правительства стран Запада в том, что приоритетом для них является смена режимов на Ближнем Востоке, а не борьба с терроризмом. "Сейчас корень проблемы - это поддержка Западом террористов, может быть, не "Исламского государства" (группировка ИГ, запрещена в РФ), но тех, кому они навешивают разные ярлыки: "умеренные", "белые каски"... чтобы предоставить им прикрытие, чтобы достичь своих политических целей", - сказал он. "Именно поэтому в Европе в отношении терроризма ничего не происходит, террористы по-прежнему свободно совершают атаки, ситуация не меняется, потому что западные официальные лица не хотят серьезно решать эту проблему".

Асад заявил, что причиной терроризма является исламский экстремизм, корнем которого, по его мнению, служит религиозная доктрина ваххабизма. "Если вы хотите решать проблему терроризма, вы должны заняться стержнем терроризма, которым является идеология ваххабизма", - сказал Асад.

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