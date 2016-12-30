Лидер румынских социал-демократов обвинил президента в проволочках с назначением премьера

БУХАРЕСТ, 30 декабря. /Корр. ТАСС Николай Морозов/. Лидер победившей на недавних выборах Социал-демократической партии Румынии, спикер Палаты депутатов Ливиу Драгня обвинил президента страны Клауса Йоханниса в промедлении с назначением премьер-министра. Такое заявление он сделал в четверг в эфире телеканала Romania TV.

"Это жалкая ситуация. После выборов прошли 20 дней, а у нас еще нет правительства", - сказал Драгня, назвав проволочки с определением кандидатуры главы правительства "издевательством над румынами".

Партийный лидер заявил, что уже в течение нескольких дней предпринимает "очень большие усилия, чтобы люди не вышли на улицы". Если глава государства во второй раз откажется назначить премьера, будет инициирован его импичмент, добавил Драгня.

По данным главы социал-демократов, президент, вероятно, сообщит о своем решении относительно кандидатуры премьера в пятницу.

Социал-демократическая партия с большим отрывом победила на парламентских выборах, прошедших в Румынии 11 декабря, но не набрала абсолютного большинства. В результате она образовала с Альянсом либералов и демократов коалицию, которая располагает 54% мест в парламенте, что позволило ей выдвинуть совместную кандидатуру премьер- министра.

На прошлой неделе, 21 декабря, коалиция выдвинула на пост премьера государственного секретаря в Министерстве регионального развития и государственного управления Севил Шайдех, но президент отклонил эту кандидатуру 27 декабря без объяснения причин. На следующий день коалиция предложила назначить главой правительства экс-министра по информационному обществу, ныне председателя Совета уезда Тимиш, социал-демократа Сорина Гриндяну, с которым президент после этого провел короткую беседу. В ходе неформальной встречи в президентской администрации в четверг журналистам сообщили, что новое правительство, вероятнее всего, будет приведено к присяге в январе.