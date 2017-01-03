Трамп рассчитывает на обещанный спецбрифинг по России на этой неделе

НЬЮ-ЙОРК, 3 января. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Избранный президент США Дональд Трамп рассчитывает на этой неделе встретиться с представителями американского разведывательного сообщества для брифинга по поводу обстановки в России и ситуации с кибератаками, в которых действующая администрация обвиняет Москву. Этот брифинг после того, как уходящий президент Барак Обама получит на рассмотрение итоговый доклад спецслужб на этот счет. Об сообщил на регулярном брифинге Шон Спайсер, выдвинутый Трампом на пост пресс-секретаря Белого дома.

"Сегодня в Нью-Йорке для избранного президента будет проведен брифинг по вопросам национальной безопасности. Позже на этой неделе разведывательное сообщество, как ожидается, завершит доклад о нынешней ситуации в России. Они (избранные президент и вице-президент) запрашивали такой брифинг у ведущих представителей спецслужб", - уточнил Спайсер. "Мы ожидаем брифинга на этот счет позднее на этой неделе, как только финальный доклад спецслужб будет завершен и направлен на рассмотрение действующего президента", - добавил он.

В понедельник в интервью телеканалу Fox News Шон Спайсер заявил, что разведка США пока не смогла представить Трампу убедительных доказательств причастности РФ к хакерским нападениям на электронные системы американских политических организаций. Спайсер также утверждал, что опубликованный на прошлой неделе доклад Федерального бюро расследований (ФБР) и Министерства национальной безопасности (МНБ) США, посвященный якобы имевшим место атакам российских хакеров, больше похож не на убедительный документ, а на "практическое руководство для Национального комитета Демократической партии (НКДП) по поводу того, как он может улучшить свою информационную безопасность". По словам помощника Трампа, избранный президент и его команда "ждут окончательного доклада" американских властей, в котором либо приводились бы конкретные доказательства причастности РФ к хакерским нападениям, либо прямо указывалось, что разведка "лишь в общих чертах предполагает", что к кибервзломам могла иметь отношение Москва.

29 декабря Вашингтон объявил о введении санкций, которые коснулись некоторых российских компаний, Федеральной службы безопасности и Главного управления (ГУ, бывшее ГРУ) Генштаба ВС РФ, а также высшего руководства ГУ. Кроме того, власти США объявили персона нон грата 35 российских дипломатов и сообщили о закрытии двух принадлежащих РФ объектов в штатах Нью-Йорк и Мэриленд. Вашингтон связывает эти шаги с хакерскими атаками на американские политические организации, в которых действующая администрация обвиняет Россию.

В Москве неоднократно отвергали причастность к кибератакам. Комментируя новые санкции, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что они являются проявлением агрессии.