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Минобороны Черногории: вступление страны в НАТО не представляет угрозу для РФ

Международная панорама
3 января, 20:04 UTC+3 БЕЛГРАД /Корр. ТАСС, Павел Бушуев
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил на пресс-конференции на полях Совета глав МИД ОБСЕ, что Черногорию пытаются втащить в НАТО до истечения мандата администрации Барака Обамы
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БЕЛГРАД, 3 января. /Корр. ТАСС Павел Бушуев/. Вступление Черногории в Североатлантический альянс не представляет ни для кого угрозы, в том числе и для России. Об этом заявил в интервью телерадиокомпании Черногории (RTCG) министр обороны страны Предраг Бошкович.

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"Обвинения, что политика НАТО в связи с расширением и членством Черногории представляют угрозу безопасности какой- либо стране, в том числе и России, безосновательны. Вступление Черногории в НАТО ничем не нарушает традиционно добрых отношений с Россией", - сказал он.

Бошкович обратил внимание на резкие заявления, звучащие из РФ, которые, по его мнению, ведут к подрыву демократического строя в Черногории. "Участились резкие высказывания из России, которые, к сожалению, представляют собой вмешательство во внутренние дела Черногории. Мы свидетели того, что такими поступками при недостатке конструктивных идей в определенных структурах нашего общества мотивируется деструктивизм и разрушение демократического порядка в стране. Граждане на предыдущих выборах ясно поддержали стратегическое решение Черногории стать членом НАТО и ЕС", - утверждал министр.

По его убеждению, "на турбулентном пространстве Западных Балкан долгосрочный мир и стабильность возможны единственно через всеобщую интеграцию, и в настоящий момент никакие другие рамки нереальны кроме тех, к которым Черногория по очень рациональным причинам тяготеет с 2006 года".

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил на пресс-конференции на полях Совета глав МИД ОБСЕ, что Черногорию пытаются втащить в НАТО до истечения мандата администрации Барака Обамы. "Сейчас инфраструктура НАТО вплотную приближается к нашим границам. Впервые за многие- многие годы США разворачивают свою тяжелую технику в Прибалтике, - отметил министр. - НАТО продолжает твердить, что будет принимать новых членов".

"Сейчас судорожно втаскивают в ряды НАТО Черногорию, никто не спрашивает народ этой страны, хотя по такому вопросу надо бы было посоветоваться, - сказал он. - Складывается ощущение, что Черногорию пытаются втащить в альянс до истечения мандата администрации Барака Обамы. Всем понятна неприглядность таких усилий".

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