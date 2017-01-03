Минобороны Черногории: вступление страны в НАТО не представляет угрозу для РФ

Игровые номера выживших в авиакатастрофе футболистов "Шапекоэнсе" не будут использоватьсяСпорт 4 января, 3:13
Ford выплатит компенсацию мексиканскому штату за отказ строить там свой заводЭкономика и бизнес 4 января, 3:02
Руководство Сената США не поддержало создание комитета для расследования кибератакМеждународная панорама 4 января, 2:56
Главный тренер футбольного клуба "Халл Сити" Филан отправлен в отставкуСпорт 4 января, 2:30
Сенатор: демократы представят в Конгрессе проект ужесточения санкций против РФМеждународная панорама 4 января, 2:14
Сестра Майкла Джексона поп-звезда Джанет родила первенца в 50 летКультура 4 января, 1:55
Полиция ФРГ провела обыски у возможных сообщников берлинского террористаМеждународная панорама 4 января, 1:14
Сенатор от Крыма предлагает установить в РФ День верности воинской присягеОбщество 4 января, 1:08
НХЛ назвала капитанов команд дивизионов на Матч звезд 2017 годаСпорт 4 января, 1:06
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
БЕЛГРАД, 3 января. /Корр. ТАСС Павел Бушуев/. Вступление Черногории в Североатлантический альянс не представляет ни для кого угрозы, в том числе и для России. Об этом заявил в интервью телерадиокомпании Черногории (RTCG) министр обороны страны Предраг Бошкович.
"Обвинения, что политика НАТО в связи с расширением и членством Черногории представляют угрозу безопасности какой- либо стране, в том числе и России, безосновательны. Вступление Черногории в НАТО ничем не нарушает традиционно добрых отношений с Россией", - сказал он.
Бошкович обратил внимание на резкие заявления, звучащие из РФ, которые, по его мнению, ведут к подрыву демократического строя в Черногории. "Участились резкие высказывания из России, которые, к сожалению, представляют собой вмешательство во внутренние дела Черногории. Мы свидетели того, что такими поступками при недостатке конструктивных идей в определенных структурах нашего общества мотивируется деструктивизм и разрушение демократического порядка в стране. Граждане на предыдущих выборах ясно поддержали стратегическое решение Черногории стать членом НАТО и ЕС", - утверждал министр.
По его убеждению, "на турбулентном пространстве Западных Балкан долгосрочный мир и стабильность возможны единственно через всеобщую интеграцию, и в настоящий момент никакие другие рамки нереальны кроме тех, к которым Черногория по очень рациональным причинам тяготеет с 2006 года".
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил на пресс-конференции на полях Совета глав МИД ОБСЕ, что Черногорию пытаются втащить в НАТО до истечения мандата администрации Барака Обамы. "Сейчас инфраструктура НАТО вплотную приближается к нашим границам. Впервые за многие- многие годы США разворачивают свою тяжелую технику в Прибалтике, - отметил министр. - НАТО продолжает твердить, что будет принимать новых членов".
"Сейчас судорожно втаскивают в ряды НАТО Черногорию, никто не спрашивает народ этой страны, хотя по такому вопросу надо бы было посоветоваться, - сказал он. - Складывается ощущение, что Черногорию пытаются втащить в альянс до истечения мандата администрации Барака Обамы. Всем понятна неприглядность таких усилий".