В результате теракта в иракском городе Рамади погиб один человек

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. По меньшей мере один человек погиб и один получил ранения в результате самоподрыва боевика в иракском городе Рамади. Об этом сообщает агентство IRNA.

Террорист совершил во вторник самоподрыв на контрольно-пропускном пункте в городе.

Рамади, захваченный боевиками террористической группировки "Исламское государство" (ИГ) после начала ими масштабного наступления в Ираке летом 2014 года, был отбит иракскими войсками около года назад. С 17 октября правительственная группировка ведет наземную операцию по освобождению административного центра провинции Найнава Мосула, второго по величине города страны и иракской "столицы" ИГ.