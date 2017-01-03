Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Новый год
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 31.12:
$ 60.66
€ 63.81
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Пол Райан переизбран спикером Палаты представителей Конгресса США

Международная панорама
3 января, 21:46 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Анатолий Бочинин
Спикер Палаты представителей занимает третий по значению пост в государственной иерархии США
Материал из 1 страницы
Пол Райан

Пол Райан

© AP Photo/Evan Vucci

ВАШИНГТОН, 3 января. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Республиканец Пол Райан был переизбран спикером Палаты представителей Конгресса США. Голосование пока продолжается, однако его уже поддержало необходимое число конгрессменов.

После промежуточных выборов в Конгресс 8 ноября прошлого года республиканцам удалось сохранить большинство в обеих палатах. Самого Райана ранее поддержали коллеги по партии, включая ее влиятельных членов, поэтому сегодняшние выборы спикера скорее носят формальное значение. Демократы в качестве кандидата на должность спикера выдвинули своего лидера Нэнси Пелоси.

Райан до этого утверждал, что Конгресс будет сотрудничать с избранным президентом Дональдом Трампом. По отношению к России Райан занимает обычную для республиканцев критическую позицию. В то же время он фактически отказался поддерживать идею создания комиссии по расследованию хакерских атак против политических организаций США, которые администрация Барака Обамы бездоказательно приписывает РФ.

Спикер Палаты представителей занимает третий по значению пост в государственной иерархии США. 46-летний Райан на этой должности сменил своего однопартийца Джона Бейнера в октябре 2015 года.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Страны
США
В других СМИ
Реклама
Фото
10
"Убийство мирных людей в разгар новогоднего праздника": политики о теракте в Стамбуле
15
Не менее 35 человек погибли в результате нападения на ночной клуб в Стамбуле
Игорь Додон во время церемонии инаугурации, 23 декабря
4
Игорь Додон вступил в должность президента Молдавии
Интересное
План "Дропшот": 60 лет апокалипсису, которого удалось избежать
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
"Доктор Лиза, мы не подведем"
Итоги-2016
100 лучших фотографий агентства ТАСС
Что искали россияне в 2016 году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Три сотрудника саратовского правительства погибли в ДТП
2
СМИ: одному из главарей ИГ удалось пробраться в Европу вместе с 400 боевиками
3
Сестра Майкла Джексона поп-звезда Джанет родила первенца в 50 лет
4
Фуркад намерен обсудить с широким кругом биатлонистов возможный бойкот этапов КМ
5
В Калининграде самолет выкатился за пределы полосы в аэропорту
6
Белый дом: санкции против лидеров государств являются "чрезвычайной мерой"
7
Путин внес изменения в положение о прохождении военной службы и дисциплинарный устав ВС РФ
Темы дня
Реклама