Пол Райан переизбран спикером Палаты представителей Конгресса США

ВАШИНГТОН, 3 января. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Республиканец Пол Райан был переизбран спикером Палаты представителей Конгресса США. Голосование пока продолжается, однако его уже поддержало необходимое число конгрессменов.

После промежуточных выборов в Конгресс 8 ноября прошлого года республиканцам удалось сохранить большинство в обеих палатах. Самого Райана ранее поддержали коллеги по партии, включая ее влиятельных членов, поэтому сегодняшние выборы спикера скорее носят формальное значение. Демократы в качестве кандидата на должность спикера выдвинули своего лидера Нэнси Пелоси.

Райан до этого утверждал, что Конгресс будет сотрудничать с избранным президентом Дональдом Трампом. По отношению к России Райан занимает обычную для республиканцев критическую позицию. В то же время он фактически отказался поддерживать идею создания комиссии по расследованию хакерских атак против политических организаций США, которые администрация Барака Обамы бездоказательно приписывает РФ.

Спикер Палаты представителей занимает третий по значению пост в государственной иерархии США. 46-летний Райан на этой должности сменил своего однопартийца Джона Бейнера в октябре 2015 года.