В Сенат США внесена резолюция, предусматривающая порядок отмены Obamacare

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ВАШИНГТОН, 4 января. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Сенатор-республиканец от штата Вайоминг Майкл Энзи во вторник внес на рассмотрение верхней палаты Конгресса США проект резолюции, предусматривающей порядок отмены реформы медицинского страхования, которую провел действующий президент Барак Обама.
В тексте документа обозначены необходимые для реализации инициативы бюджетные параметры на 2018-2026 финансовые годы. В нем также содержится призыв к ряду комитетов обеих палат подготовить законопроект об отмене Obamacare к 27 января. По задумке Энзи, данные инициативы станут частью общего пакета бюджетных законопроектов, которому для прохождения через Конгресс требуется простое большинство голосов.
Согласно установленной процедуре в Сенате США обычный законопроект сначала нужно поставить на голосование, прекратив по нему дебаты. Для этого нужны голоса 60 членов палаты: сейчас в нее входят 52 республиканца и 48 демократов. Однако большие бюджетные законопроекты принимаются обычным большинством, которым сейчас и обладает Республиканская партия.
Отмена Obamacare была одним из основных предвыборных обещаний избранного президента Дональда Трампа. Однако после своей победы 8 ноября он не исключил, что некоторые положения реформы будут сохранены.