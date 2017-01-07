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В Швеции изучили, как РФ якобы "влияет" на общественное мнение страны

Международная панорама
7 января, 18:50 UTC+3 СТОКГОЛЬМ /Корр. ТАСС, Ирина Дергачева
Публикация доклада совпала с обнародованием в США доклада о хакерских атаках на политические институты страны
Материал из 1 страницы

СТОКГОЛЬМ, 7 января. /Корр. ТАСС Ирина Дергачева/. Шведский Институт внешней политики (ИВП) подготовил доклад о внешнеполитической стратегии России, где приведены выводы, сделанные в ходе изучения действий РФ в отношении Швеции в плане продвижения своих точек зрения и "создания выгодного для России общественного мнения". Об этом сообщила электронная версия газеты Dagens Nyheter, которая также приводит основные положения доклада, о которых ее корреспонденту рассказал один из авторов документа, специалист по России, старший научный сотрудник ИВП Мартин Краг. Сам доклад опубликован в журнале Journal of Strategic Studies (Журнал стратегических исследований).

Основным предметом исследования экспертов ИВП стала стратегия российской внешней политики в период с начала событий на Украине в 2014 году, а также "активные меры", с помощью которых Россия якобы "пыталась воздействовать" на шведское общественное мнение. "Исследование затрагивает область, которая сейчас многими обсуждается, и мы хотели внести свой вклад в эту дискуссию", - приводит Dagens Nyheter слова Мартина Крага, который далее говорит, что под "активными мерами" подразумеваются фальсификация, дезинформация, фальшивые новости, военная угроза, а также работа агентов. Иными словами, средства, не входящие в арсенал дипломатии.

Краг утверждает, что "особо активно средства недипломатического воздействия были задействованы в период обсуждения в Швеции вопроса о заключении договора о сотрудничестве с НАТО" и главная цель состояла в том, чтобы "повлиять на процесс принятия соответствующих решений органами шведской власти".

Один из выводов в докладе состоит в том, что политикам, предприятиям, госорганам, СМИ и частным лицам "следует быть начеку" и "помнить об этом явлении". "При этом важно не думать, что речь идет об одной только России или террористической группировке ИГ. Есть и другие действующие лица, пытающиеся создать себе переговорное пространство или какое-то преимущество посредством различных мер воздействия", - считает Мартин Краг.

Публикация доклада совпала с обнародованием в США доклада о хакерских атаках на политические институты в США, в том числе на Национальный комитет Демократической партии. В причастности к этим взломам действующая администрация США обвиняет Россию, хотя и не приводит доказательств на этот счет. В Москве неоднократно отвергали причастность к кибератакам.

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