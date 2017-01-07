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Правительство Сирии приняло программу по поэтапному восстановлению Алеппо

Международная панорама
7 января, 21:57 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, января. /ТАСС
В плане - восстановление электро- и водоснабжения города, ремонт школ и больниц, международного аэропорта и железных дорог
Материал из 1 страницы
© EPA/RUSSIAN DEFENCE MINISTRY PRESS SERVICE

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Правительство Сирии приняло план по поэтапному восстановлению Алеппо. Об этом сообщило сирийское информационное агентство SANA.

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Реализация плана, как уточняет агентство Reuters, позволит восстановить электро-, водоснабжение и поставки в город топлива, а также оценить, какие из разрушенных зданий подлежат восстановлению. Кроме того, он предполагает ремонт 50 школ в восточной части города, а к началу следующего учебного года восстановлены будут порядка 100 учебных заведений. Еще один пункт, включенный в план, - восстановление пяти медицинских центров, двух больниц, а также международного аэропорта Алеппо и 18 километров железнодорожного полотна. Все это поможет жителям Алеппо постепенно вернуться к нормальной жизни.

В Алеппо, считавшемся до войны экономическим центром Сирии, располагалось около пяти тысяч средних и малых предприятий. Заводы и фабрики разрушены в результате боестолкновений, многие цеха разграблены бандформированиями, а станки и оборудование демонтировано и вывезено.

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О завершении операции по освобождению Алеппо от боевиков заявил 23 декабря министр обороны РФ Сергей Шойгу. Операция проводилась в два этапа. В ходе первого удалось освободить 115 кварталов площадью примерно 82 кв. км, из города были выведены почти 110 тыс. человек. В ходе второго этапа (освобождении южной части Восточного Алеппо) с 15 декабря были прекращены боевые действия, чтобы обеспечить гуманитарную операцию по выводу радикально настроенных элементов и членов их семей. Было выведено 34 тыс. человек, почти 14 тыс. из них - это мужчины, примерно 8,5 тыс. детей и столько же женщин.

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