Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Новый год
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 31.12:
$ 60.66
€ 63.81
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Шварценеггер в ответ на критику Трампа предложил ему дружбу

Международная панорама
7 января, 23:12 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Иван Пильщиков
Киноактер процитировал своего кумира - 16-го президента США Авраама Линкольна
Материал из 1 страницы
© Paul Drinkwater/NBC via AP

НЬЮ-ЙОРК, 7 января. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Актер и бывший губернатор штата Калифорния Арнольд Шварценеггер в ответ на критику со стороны избранного президента США Дональда Трампа предложил последнему стать друзьями. Видеообращение к Трампу Шварценеггер опубликовал на своей странице в соцсети Twitter.

Шварценеггер процитировал фрагмент из речи 16-го президента США Авраама Линкольна. "Мы не враги, а друзья. Мы не должны быть врагами", - подчеркнул актер. Он отметил, что считает Линкольна одним из своих кумиров.

"Выборы кончились, - констатировал Шварценеггер. - Мы не враги, мы соседи, друзья и, что важнее всего, мы все американцы". Экс-губернатор Калифорнии также написал: "Я желаю вам успеха и надеюсь, что вы будете работать на благо всего американского народа так же активно, как вы работали над своими рейтингами".

Критика Трампа

Ранее, 6 января, Трамп раскритиковал Шварценеггера за низкие рейтинги реалити-шоу "Ученик знаменитости" (The Celebrity Apprentice), ведущим которого стал актер. Соответствующее сообщение республиканец опубликовал на своей странице в сети микроблогов Twitter.

Смотрите также
Трамп раскритиковал Шварценеггера за низкие рейтинги телешоу

"Ничего себе, опубликованы рейтинги, и Арнольд Шварценеггер потерпел крах (или был уничтожен) по сравнению с Дональдом Джоном Трампом, мастером рейтингов", - написал республиканец, говоря о себе в третьем лице. "Вот тебе и звезда кинофильмов, и мы сравниваем первый сезон с 14-м. А теперь сравните его результаты с моим первым сезоном. Но кого это волнует, он же поддерживал Кейсика и Хиллари", - посетовал республиканец.

Программу "Ученик знаменитости" в прошлом вел сам Трамп, однако в 2015 году республиканец был уволен из-за скандальных заявлений, которые он делал во время президентской гонки в США. Показ шоу возобновился в этом месяце, но ведущим теперь является Шварценеггер.

О телешоу

В шоу "Ученик знаменитости" участвуют звезды, которые стремятся собрать как можно больше денежных средств на нужды благотворительных организаций. Программа является ответвлением проекта "Ученик" (The Apprentice), где бизнесмены боролись за право работать в одной из компаний Трампа.

Смотрите также
Арнольд Шварценеггер
Арнольд Шварценеггер отказался голосовать за Трампа

Шварценеггер является сторонником партии республиканцев, но во время предвыборной гонки он отказался поддержать Трампа. Актер пояснил тогда, что ставит благополучие страны выше, чем интересы партии. Шварценеггер, в частности, высказывал симпатии кандидату демократов Хиллари Клинтон и сопернику Трампа по внутрипартийной борьбе, губернатору штата Огайо Джону Кейсику.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Темы
Победа Трампа на выборах в США
Персоны
Трамп, Дональд Шварценеггер, Арнольд
В других СМИ
Реклама
Фото
10
"Убийство мирных людей в разгар новогоднего праздника": политики о теракте в Стамбуле
15
Не менее 35 человек погибли в результате нападения на ночной клуб в Стамбуле
Игорь Додон во время церемонии инаугурации, 23 декабря
4
Игорь Додон вступил в должность президента Молдавии
Интересное
14 лучших фото недели: новогодние салюты, 105-летний рекордсмен и елки для слонов
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
"Доктор Лиза, мы не подведем"
Итоги-2016
100 лучших фотографий агентства ТАСС
Что искали россияне в 2016 году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СМИ назвали имя напавшего на ночной клуб в Стамбуле
2
Шварценеггер в ответ на критику Трампа предложил ему дружбу
3
Шестилетний ребенок пропал в Ленобласти, возбуждено уголовное дело
4
Народная артистка РФ Марина Неелова "сбежала" от юбилея в Лондон
5
По факту гибели ребенка на востоке Москвы возбуждено уголовное дело
6
AliExpress приостановил доставку товаров в Россию через SPSR
7
Суд Киева разрешил задержать Януковича по так называемому "церковному делу"
Темы дня
Реклама