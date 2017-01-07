Шварценеггер в ответ на критику Трампа предложил ему дружбу

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НЬЮ-ЙОРК, 7 января. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Актер и бывший губернатор штата Калифорния Арнольд Шварценеггер в ответ на критику со стороны избранного президента США Дональда Трампа предложил последнему стать друзьями. Видеообращение к Трампу Шварценеггер опубликовал на своей странице в соцсети Twitter.
Please study this quote from Lincoln's inaugural, @realDonaldTrump. It inspired me every day I was Governor, and I hope it inspires you. pic.twitter.com/QRoOFTZfQ9— Arnold (@Schwarzenegger) 6 января 2017 г.
Шварценеггер процитировал фрагмент из речи 16-го президента США Авраама Линкольна. "Мы не враги, а друзья. Мы не должны быть врагами", - подчеркнул актер. Он отметил, что считает Линкольна одним из своих кумиров.
"Выборы кончились, - констатировал Шварценеггер. - Мы не враги, мы соседи, друзья и, что важнее всего, мы все американцы". Экс-губернатор Калифорнии также написал: "Я желаю вам успеха и надеюсь, что вы будете работать на благо всего американского народа так же активно, как вы работали над своими рейтингами".
Ранее, 6 января, Трамп раскритиковал Шварценеггера за низкие рейтинги реалити-шоу "Ученик знаменитости" (The Celebrity Apprentice), ведущим которого стал актер. Соответствующее сообщение республиканец опубликовал на своей странице в сети микроблогов Twitter.
"Ничего себе, опубликованы рейтинги, и Арнольд Шварценеггер потерпел крах (или был уничтожен) по сравнению с Дональдом Джоном Трампом, мастером рейтингов", - написал республиканец, говоря о себе в третьем лице. "Вот тебе и звезда кинофильмов, и мы сравниваем первый сезон с 14-м. А теперь сравните его результаты с моим первым сезоном. Но кого это волнует, он же поддерживал Кейсика и Хиллари", - посетовал республиканец.
Программу "Ученик знаменитости" в прошлом вел сам Трамп, однако в 2015 году республиканец был уволен из-за скандальных заявлений, которые он делал во время президентской гонки в США. Показ шоу возобновился в этом месяце, но ведущим теперь является Шварценеггер.
В шоу "Ученик знаменитости" участвуют звезды, которые стремятся собрать как можно больше денежных средств на нужды благотворительных организаций. Программа является ответвлением проекта "Ученик" (The Apprentice), где бизнесмены боролись за право работать в одной из компаний Трампа.
Шварценеггер является сторонником партии республиканцев, но во время предвыборной гонки он отказался поддержать Трампа. Актер пояснил тогда, что ставит благополучие страны выше, чем интересы партии. Шварценеггер, в частности, высказывал симпатии кандидату демократов Хиллари Клинтон и сопернику Трампа по внутрипартийной борьбе, губернатору штата Огайо Джону Кейсику.