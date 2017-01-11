Автор доклада Всемирного банка: санкции влияют на политическую неопределенность

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ЛОНДОН, 11 января. /Корр. ТАСС Максим Рыжков/. Санкции, применяемые против того или иного государства, способствуют созданию неопределенности в глобальной политике.
Об этом заявила на состоявшейся в Лондоне пресс-конференции для журналистов Франциска Онсорг - ведущий автор доклада "Глобальные экономические перспективы", представленного во вторник в 21:00 по британскому времени (00:00 мск) Всемирным Банком.
"Мы относимся к санкциям как к данности", - сказала Онсорг от имени создателей доклада. Однако, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС о том, относит ли она их к глобальным рискам, подчеркнула: "Мы конкретно не выделяем санкции, но их можно отнести к разряду тех факторов, которые воздействуют на создание политической неопределенности. На данную минуту происходят большие изменения в политике, и нам следует классифицировать их (санкции) как факторы политической неопределенности. Например, в 2014 году, когда вводились санкции (против России), или когда из-за санкций происходили изменения в Иране - все это воздействовало на неопределенность политики".
К числу других глобальных рисков Онсорг, в первую очередь, отнесла протекционизм. Кроме того, полагает она, вызванная в том числе и политической неопределенностью волатильность на рынках приводит к долговременному росту затрат по кредитам и займам, что ведет к резкому сокращению объемов инвестиций. Это, по ее мнению, уже произошло в Великобритании. "В ряде случаев это может повышать уровень обеспокоенности в отношении стабильности финансовых рынков", - заметила автор доклада.
"Потенциал роста глобальной экономики сегодня ниже, чем мы ожидали", - констатировала Франциска Онсорг.
Сделка ОПЕК
Резкий прогнозный рост цен на нефть в 2017 году обусловлен изменением ее среднегодовой стоимости и политикой ОПЕК, заявила Франциска Онсорг.
В докладе Банка прогнозируется рост средней цены на нефть (трех сортов - Dubai, Brent и WTI) на 35,2% по сравнению с 2016 годом. Отвечая на вопрос корреспондента ТАСС, какие факторы повлияли на столь оптимистичную оценку и какую роль в этом могло сыграть соглашение о сокращении добычи нефти, автор доклада признала, что "позиция ОПЕК также является важным элементом в этом ценовом прогнозе".
Вместе с тем Онсорг дала понять, что одним из основных факторов прогнозного роста явилось "увеличение среднегодового ценового показателя с $43 до $55 за баррель". "В настоящий момент все нефтяные цены находятся выше $50. То есть одна из причин, почему мы так резко повысили ценовой рост в 2017 году, связана именно с тем, что мы использовали среднегодовой показатель цены на нефть", - заметила она, добавив, что "начиная с этого года, обозначенная нами цифра включает в себя не столько (прогнозируемый) рост цен внутри 2017 года, сколько выросший средний ценовой показатель".
Производство сланцевой нефти в США и других регионах планеты является вызовом власти ОПЕК, считает Франциска Онсорг.
Отвечая на вопрос корреспондента ТАСС, является ли такое поведение нефтедобывающих компаний в США, где в течение 10 недель подряд отмечен рост числа буровых установок, риском неисполнения обязательств страны по сокращению добычи нефти, автор доклада констатировала: "Очевидно, что производство сланцевой нефти станет вызовом для существующей структуры глобального энергетического рынка и вызовом власти ОПЕК".
По словам Онсорг, "пока что им (картелю) удавалось поднимать цены". "Однако уже ясно, - добавила она, - что производство сланцевой нефти - это та индустрия, которая способна очень быстро отвечать на повышение цен и, возможно, даже уменьшать тот рост цен, который может инициировать (своими решениями) ОПЕК".